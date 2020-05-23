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Здоровье

Российский миллиардер заразился коронавирусом в СИЗО

Миллиардер, совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, который находится под следствием, заразился коронавирусом в СИЗО.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

«Он почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник—вторник его уже не вывезли на следственные действия с предварительным диагнозом ОРВИ. В четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — сказала адвокат Виктория Цилюрик РБК.

Заразился также сосед Магомедова по камере, добавила адвокат.

В марте 2018 года Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых и бывшего руководителя входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова. Братьям вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по их уголовному делу составляет свыше 11 млрд рублей, пишет znak.com.

В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний.

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