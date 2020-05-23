Российский миллиардер заразился коронавирусом в СИЗО

«Он почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник—вторник его уже не вывезли на следственные действия с предварительным диагнозом ОРВИ. В четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — сказала адвокат Виктория Цилюрик РБК.