Российский миллиардер заразился коронавирусом в СИЗО

«Он почувствовал себя плохо в субботу, в понедельник—вторник его уже не вывезли на следственные действия с предварительным диагнозом ОРВИ. В четверг нам сообщили, что диагноз подтвержден, это коронавирус», — сказала адвокат Виктория Цилюрик РБК.
Заразился также сосед Магомедова по камере, добавила адвокат.
В марте 2018 года Тверской суд Москвы арестовал братьев Магомедовых и бывшего руководителя входящей в группу «Сумма» компании «Интэкс» Артура Максидова. Братьям вменяется девять эпизодов мошенничества. Ущерб по их уголовному делу составляет свыше 11 млрд рублей, пишет znak.com.
В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний.