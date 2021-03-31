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Здоровье

Российский Минздрав увидел предпосылки третьей волны пандемии коронавируса

Минздрав России не исключает скорого начала третьей волны пандемии коронавируса, передает РИА Новости со ссылкой на слова замминистра здравоохранения Татьяны Семеновой.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

«Вторая волна новой коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года. Сейчас показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавирусной инфекции, несмотря на беспрецедентные меры», — заявила чиновница.

Напомним, что первая волна пандемии COVID-19 выпала на весну 2020 года. Оснеьб прошлого года была зафиксирована вторая волна коронавируса.

Согласно последним данным, COVID-19 выявили примерно у 127 млн человек по всему миру. При этом более 2,7 млн человек с коронавирусом скончались.

В нашей стране ковид выявлен у 4,5 млн человек. Число жертв пациентов с COVID-19 в РФ уже составило почти 99 тыс. человек.

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