Российский препарат из бычьих легких снижает смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ, созданный для лечения тяжелых поражений легких, помог снизить смертность от коронавируса в пять раз, пишут «Известия».

Пациенты чувствовали себя лучше сразу после ингаляций препарата, который был получен из легких крупного рогатого скота. Это зафиксировано медиками в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Сыктывкаре.

Лекарство помогло снизить смертность среди больных тяжелой формой коронавируса с 80% (средний мировой показатель) до 14,3%, пишет Lenta.ru. Выздоровели 24 из 28 таких пациентов.

В Перинатальном центре Тюмени сурфактантом пролечили 16 беременных женщин и родильниц с тяжёлыми формами COVID-19, при этом ни одна пациента не была переведена на ИВЛ.

После необходимых исследований планируется включить применение сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных COVID-19.

О препарате

Сурфактант-БЛ — природный препарат, получаемый из легких крупного рогатого скота (сурфактант — жидкость, выстилающая легочные альвеолы изнутри, БЛ — бычье легкое). Его давно применяют при поражениях легких, но, как выяснилось, сурфактант-БЛ оказался также эффективен и при лечении COVID-19.