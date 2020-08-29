Российский ученый назвал три переломных момента старения человека

По мнению российского геронтолога, доктора биологических наук Алексея Москалева, каждый человек может пережить три переломных возраста в процессе старения. О них ученый рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Первый «перелом» приходится на 45 лет — он связан с завершением основной реализации репродуктивной функции.

Второй пик изменений человек переживает в 60 лет. Как объясняет геронтолог, к этому возрасту деление клеток и регенерация тканей в организме замедляются настолько, что затрагивается поддержание жизненно важных функций. В результате у человека формируется в среднем около трех хронических заболеваний.

И, наконец, третий этап наступает в 75 лет. В этом возрасте основа соединительной ткани приходит в негодность, защитные барьеры утрачиваются, и даже самые «стойкие» органы (в частности, головной мозг) начинают «сдаваться». Количество хронических заболеваний у человека к этому моменту в среднем достигает семи.

Однако ученый подчеркивает, что эти цифры — средние, и во многом они зависят от образа жизни человека. На здоровье в пожилом возрасте влияют такие факторы как питание, физкультура, уровень стресса и способность управлять им, экологическая обстановка, а также ранняя диагностика и современное начало лечение выявленных заболеваний.

Алексей Москалев отмечает, что возраст «первых проблем» у россиян ниже, чем у жителей европейских стран. Геронтолог объясняет это отсутствием возможности заниматься спортом и слабой информированности о вреде курения алкоголя.