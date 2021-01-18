Российский вирусолог выступил за принудительную вакцинацию от ковида

«Потенциал у коронавируса есть. Бороться с ним надо самыми серьезными методами. Если есть уверенность, что применяемые вакцины эффективны, за исключением медицинских противопоказаний, вакцинировать нужно всех поголовно — в принудительном порядке», — цитирует эксперта URA.RU.

Он напомнил, что хорошим примером обязательной вакцинации считается вспышка оспы в Москве в 1959—1960 годах. Тогда принудительная прививочная кампания помогла избежать страшных последствий.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что пункт о вакцинации необходимо включить в трудовой договор, пишет News.ru.

Он уверен, это стоит сделать в первую очередь для таких профессий, как преподаватель вуза. Жемчугов подсчитал, что у преподавателя, например, шесть групп студентов по 30 человек, значит, он в контакте со 180 учащимися.

Специалист также отметил, что нет проблем, если кто-то хочет переболеть самостоятельно, «пусть переболеет», поскольку у нас вакцинация является добровольной. И привел пример с Борисом Грачевским. По мнению Жемчугова, если бы тот провакцинировался, он был бы сейчас жив.