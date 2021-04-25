Российскую вакцину назвали спасительной и лучшей в мире

«Я рад находиться здесь, в аэропорту Каракаса, чтобы получить новые дозы вакцины „Спутник V“. Эта вакцина имеет наибольшую эффективность в мире», — отметил он.
Альварадо добавил, что благодаря нынешней поставке будет завершено вакцинирование медиков, а также в стране начнут прививать пожилых людей.
6 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V». После вакцинации глава государства рассказал, что у не было серьезных побочных эффектов и он хорошо себя чувствовал.