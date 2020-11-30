Росстат: место Алтайского края в СФО по количеству смертей ковидных пациентов в сентябре

Росстат опубликовал данные о количестве зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за сентябрь. Среди регионов Сибирского федерального округа Алтайский занял второе место по количеству умерших.

Данные по России в целом

Сначала приведем общие данные по России. Отметим, что итоги октября еще не опубликованы — статведомство кропотливо собирает информацию и выдает ее не так быстро, как нам бы хотелось.

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.

COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в сентябре 2020 года в России составило 4 329. COVID-19 предполагается как основная причина смерти , но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 870. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием , повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений , ускоривших смерть пациента. В сентябре 2020 года зафиксировано 1 401 такой случай. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием , но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в сентябре зафиксировано в стране 3 198.

Митинг в Новосибирске против коронавируса и властей. vk.com/rkrp_nsk

Сибирский федеральный округ

Теперь о смертности в регионах. Из 10 регионов СФО, включенных в таблицу Росстата, Алтайский край оказался на втором месте по общему количеству умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Вновь подчеркнем: данные пока только за сентябрь.

На первом месте по всем категориям умерших Кемеровская область — 315 человек. При этом большая часть (207) относится к четвертой категории (ковид являлся сопутствующим заболеванием, но никоим образом не повлиял на наступление смерти).

На втором месте Алтайский край — 196 человек. И них в 85 случаях ковид — основная причина смерти, 64 — сопутствующее заболевание, никоим образом не повлиявшая на наступление летального исхода.

Врачи. Коронавирус. кадр из видео.

На третьем — Омская область: 195 человек. Из них в 107 случаях ковид был основной причиной, 49 — сопутствующее заболевание, никоим образом не повлиявшая на наступление летального исхода.

В начале декабря ожидается публикация данных за октябрь.

В Росстате сообщили, что продолжают работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны.