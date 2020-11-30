Росстат: место Алтайского края в СФО по количеству смертей ковидных пациентов в сентябре

Данные по России в целом
Сначала приведем общие данные по России. Отметим, что итоги октября еще не опубликованы — статведомство кропотливо собирает информацию и выдает ее не так быстро, как нам бы хотелось.
Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.
- COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в сентябре 2020 года в России составило 4 329.
- COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 870.
- COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В сентябре 2020 года зафиксировано 1 401 такой случай.
- COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в сентябре зафиксировано в стране 3 198.
Сибирский федеральный округ
Теперь о смертности в регионах. Из 10 регионов СФО, включенных в таблицу Росстата, Алтайский край оказался на втором месте по общему количеству умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Вновь подчеркнем: данные пока только за сентябрь.
На первом месте по всем категориям умерших Кемеровская область — 315 человек. При этом большая часть (207) относится к четвертой категории (ковид являлся сопутствующим заболеванием, но никоим образом не повлиял на наступление смерти).
На втором месте Алтайский край — 196 человек. И них в 85 случаях ковид — основная причина смерти, 64 — сопутствующее заболевание, никоим образом не повлиявшая на наступление летального исхода.
На третьем — Омская область: 195 человек. Из них в 107 случаях ковид был основной причиной, 49 — сопутствующее заболевание, никоим образом не повлиявшая на наступление летального исхода.
В начале декабря ожидается публикация данных за октябрь.
В Росстате сообщили, что продолжают работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны.