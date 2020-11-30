Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября
Коронавирус
Здоровье

Росстат: место Алтайского края в СФО по количеству смертей ковидных пациентов в сентябре

Росстат опубликовал данные о количестве зарегистрированных умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции за сентябрь. Среди регионов Сибирского федерального округа Алтайский занял второе место по количеству умерших.

Коронавирус. Медицина.
Коронавирус. Медицина.
CC0

Данные по России в целом

Сначала приведем общие данные по России. Отметим, что итоги октября еще не опубликованы — статведомство кропотливо собирает информацию и выдает ее не так быстро, как нам бы хотелось.

Росстат выделяет четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19.

  1. COVID-19 как основная причина смерти. Число случаев в этой группе в сентябре 2020 года в России составило 4 329.
  2. COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в сентябре 870.
  3. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В сентябре 2020 года зафиксировано 1 401 такой случай.
  4. COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев в сентябре зафиксировано в стране 3 198.
Митинг в Новосибирске против коронавируса и властей.
Митинг в Новосибирске против коронавируса и властей.
vk.com/rkrp_nsk

Сибирский федеральный округ

Теперь о смертности в регионах. Из 10 регионов СФО, включенных в таблицу Росстата, Алтайский край оказался на втором месте по общему количеству умерших с установленным диагнозом коронавирусной инфекции. Вновь подчеркнем: данные пока только за сентябрь.

На первом месте по всем категориям умерших Кемеровская область — 315 человек. При этом большая часть (207) относится к четвертой категории (ковид являлся сопутствующим заболеванием, но никоим образом не повлиял на наступление смерти).

На втором месте Алтайский край — 196 человек. И них в 85 случаях ковид — основная причина смерти, 64 — сопутствующее заболевание, никоим образом не повлиявшая на наступление летального исхода.

Врачи. Коронавирус.
Врачи. Коронавирус.
кадр из видео.

На третьем — Омская область: 195 человек. Из них в 107 случаях ковид был основной причиной, 49 — сопутствующее заболевание, никоим образом не повлиявшая на наступление летального исхода.

В начале декабря ожидается публикация данных за октябрь.

В Росстате сообщили, что продолжают работу по актуализации и уточнению информации, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость