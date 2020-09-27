Рост очевиден. В Алтайском крае выявлено 87 инфицированных коронавирусом за сутки

В Алтайском крае обнаружили 87 новых зараженных коронавирусом, выздоровело 53 пациента. Смертельных случаев — 4, из них от коронавирусной инфекции — 3, сообщает правительство региона.

Всего в крае инфицированных — 13 546, в том числе 1022 ребенка до 17 лет включительно. Количество выписанных по выздоровлению — 12 110 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение — 1035 человек, из них в госпиталях находятся 959 пациентов, амбулаторное лечение получают 76 пациентов.

195 пациентов на сегодняшний день находятся в тяжелом состоянии, 77 подключено к аппаратам ИВЛ.

На 27 сентября в Алтайском крае зарегистрировано 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией:

Барнаул — 45,

Бийск — 13,

Заринск — 7,

Новоалтайск , Петропавловский район — по 3 заболевших,

Петропавловский район — по 3 заболевших, Рубцовск , Бийский , Каменский , Первомайский районы — по 2 заболевших,

Бийский Каменский Первомайский районы — по 2 заболевших, Камень-на-Оби , Быстроистокский , Заринский , ЗАТО Сибирский , Калманский , Красногорский , Топчихинский , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Из общего числа заболевших 185 случаев — завозные, в том числе 7 — из-за рубежа; 7306 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами. 4318 — у больных внебольничной пневмонией, 3849 — у заболевших ОРВИ, в 5379 случаях — бессимптомное течение.

За весь период скончалось 470 человек, от коронавирусной инфекции 194 человека, по иным причинам — 272.