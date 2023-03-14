14 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Розенбаум сообщил о переносе одного из концертов

Александр Розенбаум в соцсети сообщил о переносе концерта, пишет «Интерфакс».

Александр Розенбаум.
Александр Розенбаум.
Открытые источники.

Из-за госпитализации музыкант перенес свой концерт в Братске, ранее запланированный на 15 марта.

Тур запланирован в других городах Сибири и Урала, а завершится в мае в Санкт-Петербурге.

Розенбаума госпитализировали в Красноярске.

Причина — тромб.

После концерта музыкант пожаловался на сильную боль в ноге, его доставили в больницу и прооперировали. Розенбаум остается под наблюдением врачей.

Ранее музыкант спел «Вальс-бостон» для барнаульских ракетчиков. После концерта певец узнал про быт военнослужащих и их службу.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость