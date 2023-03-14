Розенбаум сообщил о переносе одного из концертов

Из-за госпитализации музыкант перенес свой концерт в Братске, ранее запланированный на 15 марта.
Тур запланирован в других городах Сибири и Урала, а завершится в мае в Санкт-Петербурге.
Розенбаума госпитализировали в Красноярске.
Причина — тромб.
После концерта музыкант пожаловался на сильную боль в ноге, его доставили в больницу и прооперировали. Розенбаум остается под наблюдением врачей.
Ранее музыкант спел «Вальс-бостон» для барнаульских ракетчиков. После концерта певец узнал про быт военнослужащих и их службу.