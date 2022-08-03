Александр Розенбаум спел песню про Алтай

Народный артист России написал песню, посвященную Алтаю.
Зал в Санкт-Петербурге встретил композицию продолжительными аплодисментами.
Напомним, 25 июня Александр Розенбаум приехал на фестиваль Роберта Рождественского в Косихинском районе.
Александр Розенбаум исполнил песню на праздничном концерте в Санкт-Петербурге в честь дня ВМФ.
Народный артист России написал песню, посвященную Алтаю.
Зал в Санкт-Петербурге встретил композицию продолжительными аплодисментами.
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