Рождественские чтения-2022. Фоторепортаж altapress.ru

С 23 по 25 июня в селе Косиха Алтайского края прошли легендарные Рождественские чтения. Самые яркие моменты финального дня — в наших кадрах.

На площадках литературного фестиваля прошло 30 различных мероприятий посвященных великому поэту.

В частности, в последний день Рождественских чтений в селе Косиха для желающих прошли экскурсии по районному краеведческому музею, модельной мемориальной районной библиотеке имени Рождественского, Центру патриотического воспитания и мемориальному музею.

«Рождественские чтения-2022». Екатерина Карзова.

Почетными гостями стали члены семьи Роберта Рождественского. А именно — дочь автора Екатерина с двумя сыновьями. И правнучка поэта.

Отметим, что в 2022 году мероприятие посетили известные лица — Герман Титов, Дмитрий Мельников.

«Рождественские чтения-2022». Екатерина Карзова. «Рождественские чтения-2022». Екатерина Карзова. «Рождественские чтения-2022». Екатерина Карзова.

А также исполнители Лариса Долина и Александр Розенбаум. Музыкальные выступления стали красивым завершением фестиваля.

Напомним, в 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского.