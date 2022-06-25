Рождественские чтения-2022. Фоторепортаж altapress.ru

На площадках литературного фестиваля прошло 30 различных мероприятий посвященных великому поэту.
В частности, в последний день Рождественских чтений в селе Косиха для желающих прошли экскурсии по районному краеведческому музею, модельной мемориальной районной библиотеке имени Рождественского, Центру патриотического воспитания и мемориальному музею.
Почетными гостями стали члены семьи Роберта Рождественского. А именно — дочь автора Екатерина с двумя сыновьями. И правнучка поэта.
Отметим, что в 2022 году мероприятие посетили известные лица — Герман Титов, Дмитрий Мельников.
А также исполнители Лариса Долина и Александр Розенбаум. Музыкальные выступления стали красивым завершением фестиваля.
Напомним, в 2022 году исполняется 90 лет со дня рождения Роберта Рождественского.