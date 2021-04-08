8 апреля 2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Руководитель «Вектора» объяснил возможность заражения коронавирусом после вакцинации

Генеральный директор федерального центра «Вектор» Ринат Максютов прокомментировал «Известиям» возможное заражение COVID-19 теми пациентами, которые прошли вакцинацию. По его словам, в этом ничего необычного нет.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

«После вакцинации „ЭпиВакКороной“ случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса», — отметил Ринат Максютов. Как правило, инфицирование произошло из-за того, что у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

Максютов рассказал, какие результаты были получены при экспериментальном применении вакцины.

«Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Но следует учесть, что в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли контактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них была возможность в естественных условиях контактировать с больными, что, видимо, и произошло», — пояснил глава «Вектора».

Тем не менее, Ринат Максютов считает, что эффективность применения «ЭпикВакКороны» не стоит подвергать сомнению. В настоящее время учеными «Вектора» исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата — способности вакцины защищать от COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции.

В так называемых пострегистрационных клинических исследованиях участвуют 3 тыс. добровольцев. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти регионах России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость