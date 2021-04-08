Руководитель «Вектора» объяснил возможность заражения коронавирусом после вакцинации

Генеральный директор федерального центра «Вектор» Ринат Максютов прокомментировал «Известиям» возможное заражение COVID-19 теми пациентами, которые прошли вакцинацию. По его словам, в этом ничего необычного нет.

«После вакцинации „ЭпиВакКороной“ случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса», — отметил Ринат Максютов. Как правило, инфицирование произошло из-за того, что у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой прививки.

Максютов рассказал, какие результаты были получены при экспериментальном применении вакцины.

«Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20. Но следует учесть, что в отличие от первых клинических исследований, в которых добровольцы проживали в стационаре и, соответственно, не могли контактировать с вирусом, в рамках данных исследований добровольцы после получения первой прививки на следующий день были выписаны домой. У них была возможность в естественных условиях контактировать с больными, что, видимо, и произошло», — пояснил глава «Вектора».

Тем не менее, Ринат Максютов считает, что эффективность применения «ЭпикВакКороны» не стоит подвергать сомнению. В настоящее время учеными «Вектора» исследуются показатели эпидемиологической эффективности препарата — способности вакцины защищать от COVID-19 и предотвращать тяжелое течение инфекции.

В так называемых пострегистрационных клинических исследованиях участвуют 3 тыс. добровольцев. Исследования проводятся на базе восьми независимых клинических центров в пяти регионах России.