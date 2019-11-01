С кодом и без. Приведет ли обязательная маркировка лекарств к аптечному коллапсу в Алтайском крае?

До 1 января 2020 года все медучреждения и аптеки должны зарегистрироваться в системе маркировки, чтобы продавать препараты, закодированные специальным знаком. Однако по данным Россздравнадзора по Алтайскому краю, только 36% участников фармацевтического и медицинского рынка готовы к таким нововведениям. Руководитель ведомства Виктор Зайцев побывал в редакции и рассказал altapress.ru, что ждет покупателей и «опоздавшие» больницы и аптеки, как будет работать государственная система «слежения» за лекарствами.

Что будет после 1 января 2020 года

Все государственные фармацевтические и медицинские учреждения в Алтайском крае уже вошли в систему маркировки. Катастрофическая ситуация складывается с частным бизнесом: зарегистрированы только около 23% компаний.

Виктор Зайцев,

руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю:

Хочу отметить серьезность вопроса. Нововведение можно обсуждать: надо ли, верно ли. Но на сегодняшний день это свершившийся факт. При этом нет срока, когда организации должны зарегистрироваться. Просто 1 января закон начнет действовать. А войти в систему можно хоть 31 декабря.

Решение о введении маркировки лекарств было не внезапным. Эксперимент длится с 2017 года, более продвинутые организации давно работают в системе и уже откатали механизм.

Виктор Зайцев,

руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю:

По количеству подключенных организаций мы не самые худшие в стране, но это не дает нам никакой форы. Есть 1 января. В аптеку поступил маркированный препарат. Что с ним будет делать аптека, если продать не имеет права?

Лекарства. visualhunt.com

Что нужно для регистрации в системе

В оставшееся короткое время до нового года абсолютно все организации, связанные с обращением лекарств, должны купить или доработать программное обеспечение и оборудование, обучить персонал и начать работать в системе.

Времени осталось немного, и Росздравнадзор настоятельно просит сделать это как можно раньше, чтобы отладить бизнес-процессы.

Техническую поддержку проекту оказывает Центр развития перспективных технологий. Он же предоставляет программное обеспечение и проводит обучение фармацевтов и медработников.

На сайте ЦРПТ есть так называемая «песочница», где можно протестировать и отработать все процессы.

Алтайский минздрав создал центры компетенции для решения всех вопросов подключения к системе на базе предприятия «Аптеки Алтая», клинической больницы скорой помощи и краевого центра охраны материнства и детства.

По словам Виктора Зайцева, самым дорогостоящим приобретением для аптек и клиник станет усиленная электронная подпись, которая нужна чтобы пройти регистрацию.

В аптеке. Олег Богданов

Потребуются также двухмерный сканер и так называемый датчик выбытия, который регистрирует проданные препараты. В остальном вся система завязана на онлайн-кассах, которые есть у всех.

Что будет промаркировано

К 2024 году почти все товары народного потребления будут охвачены национальной системой маркировки и прослеживания «Честный знак».

Сейчас в нее включены табачные изделия, обувь, меха, скоро присоединится парфюмерия, шины, фотоаппараты, велосипеды и другое.

С 1 января 2020 года специальный код будет нанесен на все лекарства — от копеечных таблеток от кашля до дорогостоящих препаратов для лечения муковисцидоза.

Исключение — БАДы. Следующим этапом должна стать маркировка медицинских изделий.

В аптеке. Олег Богданов

При полном охвате лекарственных препаратов информационная система «Маркировка» будет отслеживать свыше 6,5 млрд. упаковок ежегодно, охватит до тысячи производителей, до 2,5 тыс. оптовых организаций и до 350 тыс. медицинских организаций и аптек.

Для чего нужна маркировка

По данным Минпромторга, ежегодно на российском рынке оседает неучтенной продукции более чем на 6 млрд долларов. И это только продукция легкой промышленности.

Известны случаи повторного вброса на рынок дорогостоящих лекарств, в том числе льготных, которые сначала поступают в поликлиники и больницы за государственный счет, а затем списываются и продаются через аптечную сеть.

Цель системы маркировки — сделать прозрачным весь путь товара от производителя через дистрибьютора до конечного потребителя, изъять из оборота контрафактную, фальсифицированную и другую незаконную продукцию.

Лекарство. Таблетка. Витамины. СС0

Система сделает невозможным «повторный вброс» и прочие нелегальные схемы реализации лекарств, позволит оперативно контролировать запасы, в том числе препаратов, не предназначенных для розничной продажи.

По данным Росздравнадзора, еще на этапе эксперимента по внедрению маркировки удалось выявить несанкционированных лекарств на сумму свыше 500 млн рублей.

Как работает «Честный знак»

На каждую упаковку лекарства производитель наносит код Data Matrix — двухмерный штриховой QR-код, в который шифруется вся информация о товаре: изготовитель, место, дата и время производства, срок годности, артикул, номер стандарта.

Данные хранятся в государственной информационной системе. В аптеке или медицинской организации сканируют и регистрируют каждую упаковку.

Когда товар продают, в системе отображается информация о выводе из оборота. Скачав мобильное приложение «Честный знак», покупатель может сканировать QR-код и убедиться, что препарат легальный.

Шприц , ампула , лекарство. СС0

Виктор Зайцев,

руководитель Росздравнадзора по Алтайскому краю:

Приложение «подскажет» потребителю, что препарат продан ему в такой-то аптеке по такому-то адресу. Если отображается, что лекарство вывели из оборота в другом месте и в другое время, значит, это контрафакт.

Подделать DataMatrix-код, перепечатав его с другой упаковки, не так уж сложно, но бессмысленно: при сканировании станет очевидно, что лекарство попало на прилавок незаконно.

Что делать если обнаружил нелегальное лекарство

У обнаружившего контрафакт потребителя в том же приложении «Честный знак» будет возможность отправить сообщение в контролирующие органы. Росздравнадзор и Минздрав будет также оперативно отслеживать информацию и проводить контрольные закупки.

Кроме того, как говорит Виктор Зайцев, с приложением «Честный знак» в стране будет много народных контролеров.

Аптека. Дмитрий Кудрявцев

Что будет с немаркированными препаратами

Организации и индивидуальные предприниматели, которые до января не войдут в систему, не смогут назначать и продавать маркированные лекарства.

Но зато смогут совершенно легально распродать запасы немаркированных.

Виктор Зайцев говорит, что объем этих лекарств трудно оценить, но их обращение «будет позволено до полного выбытия». То есть если вы после нового года купили немаркированный препарат, то это законно, если он не просрочен.

Медицинские препараты имеют срок годности от трех до пяти лет. По оценкам экспертов, эти запасы полностью исчерпаются за три-шесть месяцев, в крайнем случае, за год.

Лекарства. СС0

Как будут наказывать нарушителей

По статье 6.34 Кодекса об административных правонарушениях если организация не внесла данные в систему мониторинга или внесла недостоверные данные, то ее ждет административный штраф от 5 до 10 тыс. рублей на должностных лиц, от 50 до 100 тыс. рублей на юридических лиц.

Предприниматели без образования юридического лица при этом несут ответственность, как юридические лица.

За продажу лекарств без маркировки, хранение, перевозку или приобретение таких товаров в целях сбыта по статье 15.12 КоАП, также предусмотрен штраф: на граждан — 2−4 тыс. рублей; на должностных лиц — 5−10 тыс. рублей; на юридические лица — 50−300 тыс. рублей. Предусмотрена обязательная конфискация.