С начала пандемии умерли около 100 священников РПЦ

Статистика заболеваемости и смертности священнослужителей собирается управлением делами Московской патриархии, но не публикуется, так как эти сведения, как считают в РПЦ, «не представляют общественной важности».
Но если есть официальное медицинское подтверждение, то телеграм-канал рабочей группы при патриархе (по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции) сообщает о кончине священника, пишет znak.com.
При этом публикация имен заболевших — это личная информация, которую «человек совершенно не обязан делать достоянием общественности», отметил Легойда.
Представитель РПЦ также добавил, что если священник заболевает в храме, об этом сообщается. И храм закрывается.