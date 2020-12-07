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7 декабря
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Здоровье

С начала пандемии умерли около 100 священников РПЦ

С начала пандемии около 100 священнослужителей Русской православной церкви умерли от коронавируса, сообщил ТАСС глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Статистика заболеваемости и смертности священнослужителей собирается управлением делами Московской патриархии, но не публикуется, так как эти сведения, как считают в РПЦ, «не представляют общественной важности».

Но если есть официальное медицинское подтверждение, то телеграм-канал рабочей группы при патриархе (по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции) сообщает о кончине священника, пишет znak.com.

При этом публикация имен заболевших — это личная информация, которую «человек совершенно не обязан делать достоянием общественности», отметил Легойда.

Представитель РПЦ также добавил, что если священник заболевает в храме, об этом сообщается. И храм закрывается.

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