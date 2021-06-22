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Здоровье
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С ним живут, его побеждают — что надо знать о раке, как не допустить, распознать и преодолеть

Главный принцип онкологов: сохранить органы, качество жизни, эстетику тела и душевный покой пациента

Рак ближе, чем мы порой думаем, но не так страшен, как нам часто кажется. Наука не стоит на месте, благодаря более ранней выявляемости онкологические заболевания успешно лечатся, и даже в запущенных случаях порой из разряда смертельных переходят в разряд хронических, с которыми можно полноценно жить долгие годы, десятилетия. О том, что в наших силах сделать, чтобы не пропустить болезнь, и что делать, если она уже обнаружена, рассказал Сергей Петрович Шевченко — профессор, доктор медицинских наук, онколог, эндокринолог, хирург новосибирской «Клиники Пасман».

Профессор, доктор медицинских наук, онколог, эндокринолог, хирург со стажем работы почти 35 лет Сергей Петрович Шевченко.
Профессор, доктор медицинских наук, онколог, эндокринолог, хирург со стажем работы почти 35 лет Сергей Петрович Шевченко.
Фото: архив «Клиники Пасман»

Все, что в наших руках

— Сергей Петрович, врачи говорят: главное — вовремя обратиться. Но что это «вовремя» означает? Вот я живу, у меня ничего не болит, что я должна сделать, чтобы упредить, например, рак желчного пузыря?

— Каждый человек должен знать, что раз в год он должен пройти УЗИ брюшной полости, почек, мочевого пузыря, ФГС. Мужчины должны пройти уролога и сделать УЗИ простаты, женщины — пройти гинеколога, сдать мазки, сделать гинекологическое УЗИ и регулярно осматривать молочные железы самостоятельно. Флюорографию необходимо всем проходить раз в два года, если вы не медработник, не работаете в тюрьме, полиции или другой сфере, связанной с рисками, — там раз в год. Все! Это несложно.

Выполнив эти обследования, мы закрыли практически 90% возможной онкологии. Поскольку у нас на первом месте рак легкого, у мужчин рак желудка с раком почки и раком простаты конкурируют, у женщин — рак шейки матки и рак молочной железы. Это наиболее частая онкология.

Главное, что надо знать: если у человека в семье был рак, надо пристально за собой смотреть — не бояться, а контролировать состояние своего здоровья. Если есть какие-то опасения, подозрения — не паниковать, а идти к профильным специалистам-онкологам. Помните, что время дорого.

Рак — не смертельное заболевание?

— А если все-таки диагноз — рак, это приговор?

— Нет! Наука движется вперед, с внедрением новых методов исследования и подходов к лечению с каждым годом врачи добиваются лучших результатов. Совершенствуются методики выполнения оперативных вмешательств. Постоянно появляются лекарственные препараты, более эффективные, с меньшим токсическим эффектом. Мы применяем таргетные (целевые) препараты, которые прерывают сигнальные пути в опухолевой клетке, а особый класс препаратов — бисфосфонаты — позволяет пациентам даже при поражении костей метастазами жить многие годы и нормально себя чувствовать: возвращаться в привычную среду, успешно работать — жить полной жизнью.

Даже если пациенты по каким-то причинам вовремя не посетили онколога (боялись, пытались как-то иначе лечиться), и болезнь развивалась — даже в этих случаях можно проводить эффективное лечение. В такой ситуации задача онколога — перевести распространившееся заболевание в болезнь хроническую, которую можно лечить, с которой можно жить, как, например, с сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью и многими другими.

Многие онкологические заболевания перестали быть смертельными.

Мы в зоне риска, но узлы — не повод для паники

— Регионы Сибири, севера как-то выделяются среди прочих по проблемам со щитовидной железой?

— Конечно, эти регионы в зоне умеренного йододефицита. Эндокринологи это прекрасно знают и теперь стали профилактировать йодонедостаточность. Раньше, к сожалению, этого не было, из-за чего проблемы со щитовидной железой у нас нередки, а это способствует в какой-то мере развитию фона, на котором могут появляться узловые образования. Но сам по себе узел — не приговор, это не патология, требующая срочной операции. Далеко не все узлы подлежат хирургическому лечению. Это надо знать, чтобы пациенты не боялись идти к специалисту, чтобы вовремя и правильно диагностировать изменения, которые уже есть в этом узле.

Мы выполняем любые операции любого объема, которые делаются в мире. Это и операции на самой щитовидной железе, и на тех зонах лимфатических узлов, которые необходимо удалять в случае, например, рака щитовидной железы, и требуется не просто вмешательство на органе, пораженном опухолью, но и на зонах регионарного метастазирования.

Еще один пример того, насколько продвинулось развитие онкологии за последние десятилетия: если раньше лечение рака щитовидной железы считалось абсолютным противопоказанием к дальнейшему вынашиванию беременности, то сейчас у нас уже больше сотни наблюдений, когда молодым женщинам после проведенных операций при раке щитовидной железы после комбинированного лечения с использованием радиоактивного йода, после доказанной стабилизации состояния разрешали рожать, и они спокойно вынашивали и рожали, и воспитывали нормальных здоровых детей.

Операции под контролем УЗИ увеличивают точность нахождения патологического процесса и уменьшают травматичность операции, что уменьшает процент осложнений и ускоряет сроки восстановления после операции.

Есть, конечно, агрессивные формы рака, никто не отрицает, есть проблемы в онкологии, которые тоже никто не отрицает. Но говорить, что сам по себе онкологический диагноз фатален, я бы не стал.

С чем еще успешно борются врачи

Ключевая особенность клиники — опытные врачи, ученые-практики с мировым именем.
Ключевая особенность клиники — опытные врачи, ученые-практики с мировым именем.
Фото: архив «Клиники Пасман»

— С какими видами рака можно обратиться за помощью в вашу клинику, и за какой?

— Мы оказываем всю необходимую помощь по онкологии: от диагностики до лечения (химиотерапия, гормональная терапия, лучевая терапия, операции) и восстановления, в том числе с помощью пластической хирургии, а также проводим дальнейшее наблюдение.

Наши онкологи лечат рак языка, ротовой полости, щитовидной железы, околоушной и подчелюстных слюнных желез, онкологические заболевания тимуса (вилочковой железы), опухоли орофарингеальной зоны — опухоли языка, лейкоплакию языка, опухоли паращитовидных желез. Выполняют операции на лимфатическом аппарате шеи — как первичные опухоли, которые могут быть в лимфатической системе, так и операции по поводу метастатических измененных лимфатических узлов.

Помогаем при раке молочной железы, ЖКТ: желудка, поджелудочной железы, гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, протоки) — это редкие опухоли, которые мы оперируем и лапароскопически, и с помощью открытых операций в зависимости от стадии заболевания. Оперируем опухоли толстого кишечника. Лечим опухоли почки — с удалением, с частичным сохранением; опухоли лоханки, мочеточника, мочевого пузыря, рак простаты, гинекологические раки: матки, шейки матки, яичников.

При раке мочевого пузыря мы делаем все, чтобы сохранить орган. Но если заболевание обнаруживается на поздних стадиях, и приходится удалять мочевой пузырь, это не повод для отчаяния: мы выполняем операции Штрудера — удаляем орган и заменяем его на искусственный мочевой пузырь, выполненный из тонкого кишечника пациента, который подшивается к уретре и функционирует как обычный: люди ходят в туалет сами, никаких трубок и мешков — человек живет как прежде. Операция выполняется лапароскопически, без разрезов.

Также мы успешно помогаем при различных онкологических заболеваниях губы, при опухолевых и неопухолевых заболеваниях кожи, которые локализуются на лице и шее. Если у девушки базалиома на щеке, она может больше не волноваться по поводу того, что ее лицо будет обезображено шрамом в результате хирургического лечения. Мы можем выполнить эстетическое иссечение образования с наложением косметических швов, а можем и обойтись без операции в ситуации, если в этом случае применима лучевая терапия или ее более щадящая альтернатива — лазерная фотодинамическая терапия, и другие варианты противоопухолевого лечения.

Ключевая особенность нашей клиники — опытные врачи, ученые-практики с мировым именем. Это и профессор д. м. н. заслуженный врач России — онколог, маммолог, пластический хирург Сергей Васильевич Сидоров, профессор д. м. н. — хирург, онколог Сергей Данилович Никонов,

— И, конечно, вы, профессор!

— У нас работают и опытнейшие врачи, и их лучшие ученики, например, ученица профессора Сидорова — онколог-маммолог Екатерина Сергеевна Ногайцева. У нас работают прекрасные онкологи-урологи Павел Андреевич Гаврилов и Артём Юрьевич Рощупкин, виртуозно выполняющие сложнейшие операции, отличный онколог-гинеколог высшей категории с опытом работы более 13 лет — кандидат медицинских наук Сисакян Вираб Гегамович выполняет органосохраняющие гинекологические операции,. А также у нас работает прекрасная команда опытных пластических хирургов, которые занимаются эстетическим восстановлением онкологических больных. Ведь наша задача — чтобы пациент ушел от нас радикально пролеченным, красивым и довольным.

Главное, что надо знать в связи с раком

— Что вы как врач хотели бы донести до обывателей о проблеме рака?

— Во-первых, не надо бояться слова «онкология», об этом я уже сказал — это не приговор.

Во-вторых, не надо пренебрегать возможностями российских врачей и российского здравоохранения. Почему-то часто у наших людей возникает ощущение, что в нашей медицине все плохо. Да, в нашей сфере есть проблемы, но и много хорошего, чего не рассказывают по ТВ: ни об открытиях, ни о блестящих операциях, после которых люди живут долго и счастливо. Об этом важно знать.

По специфике своей работы мы с коллегами общаемся с представителями других стран и никогда не испытываем чувства неловкости, что у нас что-то запущено или отстало. Наоборот, они приглашают наших специалистов для участия в международных конференциях, конгрессах. Наши профессора, ученые-практики, оперирующие хирурги, онкологи каждый год выступают на них с докладами. И в России проводятся многие значимые международные конгрессы.

В-третьих, не надо поддаваться слухам и мифам. Например, о том, что те или иные манипуляции вредят. До сих пор в народе бытует мнение, что стоит сделать пункцию — «проколоть иголкой» — и все, последует распространение или развитие рака. Это неправда. Цель и задача пункции — получить какое-то количество клеток, чтобы определить, что там за процесс происходит, и назначить правильное лечение. В онкологии много манипуляций, направленных на постановку диагноза, их не надо бояться, надо понимать, что все они направлены на то, чтобы оказать пациенту правильную и своевременную помощь. Это в нашем деле основное.

Поэтому, в-четвертых, не надо тянуть время — человек порой мучается в сомнениях: идти — не идти, и теряет драгоценное время — наш самый ценный ресурс.

В-пятых, главный принцип современной онкологии — сохранить органы, качество жизни, эстетику тела и душевный покой человека. Хирурги заботятся о здоровье и жизни пациентов: проводят малоинвазивные вмешательства, удаляют новообразования без шрамов и рубцов. Делают онкологические и реконструктивные операции за одну процедуру (например, устанавливают имплантаты при мастэктомии). В клинике работает специалист, который помогает пациентам сделать первые шаги к осознанию и принятию диагноза, снизить уровень тревоги и страха. Психолог поддерживает, помогает адаптироваться к новой ситуации, заново расставить жизненные приоритеты. Врачи и медсестры опекают человека на всем пути лечения и восстановления, понимая, как важен душевный покой и поддержка тех, кто рядом.

Специально для иногородних пациентов у нас есть бесплатные предварительные Skype-консультации. Записаться на очную или дистанционную консультацию к профильному онкологу «Клиники Пасман» можно по телефону: +7 (383) 284-30-53. Или по номеру персонального менеджера Анастасии: +7 (913) 910-96-98 с 9:00 до 18:00 (время по Новосибирску) — она согласует удобное время и дату консультации.

«Клиника Пасман«

Адрес: Новосибирск, ул. Карамзина, 92
Тел.: +7 (383) 284-30-53
Сайт: pasman-clinic.ru
Инстаграм: @clinicpasman

Лицензия ЛО-54−01−006086 от 11.11.2020.


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