С особой заботой. В санатории «Россия» восстанавливают здоровье, подорванное COVID-19

Пандемия не утихает. Только в России вирус был выявлен почти у 2 млн человек. В ряде случаев заболевание несет серьезные осложнения: пневмонию, поражения легочной и сердечно-сосудистой систем и т.д. После выздоровления важно не запустить свое здоровье и вовремя его поддержать — пройти реабилитацию.

Фиброз , низкий иммунитет и другие причины

В процессе выздоровления в организме появляются антитела. Но это не говорит о том, что его не нужно поддерживать и укреплять. Минимальная цена легкомысленности — снижение качества жизни. Так что реабилитация переболевших до сих пор не теряет своей актуальности.

Врачи бьют тревогу: после перенесенной болезни в легких ткань не восстанавливается, а зарубцовывается. Возникают так называемые фиброзы. Из-за них может развиться легочная недостаточность, что существенно ухудшает общее состояние человека. К тому же, есть большой риск развития сердечной недостаточности. Зачастую такие проблемы со здоровьем остаются с человеком на всю жизнь.

Все это требует реабилитации с комплексным подходом. С помощью лечения в санатории по специальной программе восстановления можно заметно снизить отрицательные последствия перенесенной инфекции.

Не стоит расслабляться и тем, кто переболел COVID-19 без особых проблем. Им врачи тоже рекомендуют пройти реабилитацию. И это тот случай, когда лучше перестраховаться. Иммунная система, сумев уберечь организм от осложнений, ослабла и в следующий раз может дать сбой при встрече с другой инфекцией.

Процедуры. Санаторий «Россия».

Где восстановить здоровье?

Одним из первых специальную программу запустили в санатории «Россия» (на курорте Белокуриха). Здесь был разработан эффективный комплекс для восстановления здоровья людей, переболевших коронавирусом.

Специалисты подготовили программу с учетом богатого опыта реабилитации больных, перенесшие схожие заболевания. За несколько месяцев удалось оказать помощь в восстановлении здоровья сотням людей.

Комплекс процедур помогает:

укрепить иммунитет,

повысить эффективность работы легких,

поддержать сердечно-сосудистую систему.

В санатории «Россия» не забывают и про психоэмоциональное состояние пациентов, ведь уже известно, что коварное заболевание оказывает влияние на нервную систему. И многие люди, перенесшие COVID-19, нуждаются в помощи профессиональных психотерапевтов.

Процедуры. Санаторий «Россия».

Программа восстановления — это…

Специальный курс, длительностью от 12 до 21 дня.

Все это время пациенты находятся под присмотром врача-пульмонолога, с подключением других специалистов. Здесь все зависит от вида сопутствующих заболеваний.

В числе процедур: психотерапия,

физиотерапия ( в том числе и аппаратная)

в том числе и аппаратная) ванны: азотно-кремнистые термы и бишофитные

ингаляции

разные виды массажа

внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови ( ВЛОК)

ВЛОК) плазмаферез и другие процедуры.

К слову, плазмаферез, в ходе которого происходит активная очистка крови пациента, считается одним из самых эффективных способов лечения для переболевших COVID-19.

Ко всем пациентам специалисты используют индивидуальный подход: учитывают возраст, сопутствующие заболевания, виды и степень осложнений, прочие параметры.

Процедуры. Санаторий «Россия». Процедуры. Санаторий «Россия». Процедуры. Санаторий «Россия». Процедуры. Санаторий «Россия». Процедуры. Санаторий «Россия».

Положительная динамика

Опыт работы с переболевшим COVID-19 положительный.

После реабилитации у пациентов уменьшаются фиброзные образования в легочной ткани, улучшается ее дренажная функция, увеличивается жизненный объем легких, повышается иммунитет, и в целом укрепляется здоровье.

Конечно, пациентам, переболевшим ковид сложно полностью восстановить подорванные болезнью силы. Но есть все основания утверждать, что комплекс процедур, разработанный в санатории «Россия», существенно улучшает состояние человека и качество его жизни.

Более подробная информация на сайте: www.sanrussia.ru

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