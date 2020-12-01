С особой заботой. В санатории «Россия» восстанавливают здоровье, подорванное COVID-19

Фиброз, низкий иммунитет и другие причины
В процессе выздоровления в организме появляются антитела. Но это не говорит о том, что его не нужно поддерживать и укреплять. Минимальная цена легкомысленности — снижение качества жизни. Так что реабилитация переболевших до сих пор не теряет своей актуальности.
Врачи бьют тревогу: после перенесенной болезни в легких ткань не восстанавливается, а зарубцовывается. Возникают так называемые фиброзы. Из-за них может развиться легочная недостаточность, что существенно ухудшает общее состояние человека. К тому же, есть большой риск развития сердечной недостаточности. Зачастую такие проблемы со здоровьем остаются с человеком на всю жизнь.
Все это требует реабилитации с комплексным подходом. С помощью лечения в санатории по специальной программе восстановления можно заметно снизить отрицательные последствия перенесенной инфекции.
Не стоит расслабляться и тем, кто переболел COVID-19 без особых проблем. Им врачи тоже рекомендуют пройти реабилитацию. И это тот случай, когда лучше перестраховаться. Иммунная система, сумев уберечь организм от осложнений, ослабла и в следующий раз может дать сбой при встрече с другой инфекцией.
Где восстановить здоровье?
Одним из первых специальную программу запустили в санатории «Россия» (на курорте Белокуриха). Здесь был разработан эффективный комплекс для восстановления здоровья людей, переболевших коронавирусом.
Специалисты подготовили программу с учетом богатого опыта реабилитации больных, перенесшие схожие заболевания. За несколько месяцев удалось оказать помощь в восстановлении здоровья сотням людей.
Комплекс процедур помогает:
- укрепить иммунитет,
- повысить эффективность работы легких,
- поддержать сердечно-сосудистую систему.
В санатории «Россия» не забывают и про психоэмоциональное состояние пациентов, ведь уже известно, что коварное заболевание оказывает влияние на нервную систему. И многие люди, перенесшие COVID-19, нуждаются в помощи профессиональных психотерапевтов.
Программа восстановления — это…
Специальный курс, длительностью от 12 до 21 дня.
Все это время пациенты находятся под присмотром врача-пульмонолога, с подключением других специалистов. Здесь все зависит от вида сопутствующих заболеваний.
- психотерапия,
- физиотерапия (в том числе и аппаратная)
- ванны: азотно-кремнистые термы и бишофитные
- ингаляции
- разные виды массажа
- внутривенное лазерное и ультрафиолетовое облучение крови (ВЛОК)
- плазмаферез и другие процедуры.
К слову, плазмаферез, в ходе которого происходит активная очистка крови пациента, считается одним из самых эффективных способов лечения для переболевших COVID-19.
Ко всем пациентам специалисты используют индивидуальный подход: учитывают возраст, сопутствующие заболевания, виды и степень осложнений, прочие параметры.
Положительная динамика
Опыт работы с переболевшим COVID-19 положительный.
После реабилитации у пациентов уменьшаются фиброзные образования в легочной ткани, улучшается ее дренажная функция, увеличивается жизненный объем легких, повышается иммунитет, и в целом укрепляется здоровье.
Конечно, пациентам, переболевшим ковид сложно полностью восстановить подорванные болезнью силы. Но есть все основания утверждать, что комплекс процедур, разработанный в санатории «Россия», существенно улучшает состояние человека и качество его жизни.
Более подробная информация на сайте: www.sanrussia.ru
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