29 ноября
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Здоровье

С подозрением на обширный инфаркт Михаила Боярского экстренно госпитализировали

Актер Михаил Боярский попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Михаил Боярский с шарфом "Зенита".
Михаил Боярский с шарфом "Зенита".
ru.wikipedia.org

73-летний артист перенес инфаркт. Однако в театре имени Ленсовета заявили, что актер на плановой госпитализации.

Сын актера сообщил, что отец перенес инфаркт. Однако состояние Боярского стабилизировалось, и он находится в обычной палате, указывает Газета.Ru.

Боярский почувствовал себя плохо 27 ноября. На скорой помощи его доставили в клинику, где врачи предположили, что у него обширный инфаркт. Но КТ не подтвердила этот диагноз, пишет 78.ru.

В 2021 году актер Михаил Боярский впервые рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

По словам Боярского, благодаря вакцине заболевание проходит в легкой форме и «однозначно вы спасете жизнь себе и близким».

Ранее стало известно о том, что актер заболел ковидом. Боярский и его представитель опровергли сообщения о госпитализации, заявив, что артист находится дома и чувствует себя нормально.

Родился Михаил Боярский 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Он советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант и народный артист РСФСР.

Боярский организовал свой театр "Бенефис" в Санкт-Петербурге, который действовал с 1988 по 2007 год.

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