С российского рынка исчезли препараты для онкобольных детей

В Центре детской гематологии и онкологии имени Рогачева сообщили об исчезновении с российского рынка лекарств, необходимых для лечения рака.

Директор центра Галина Новичкова заявила, что все лекарства центр получает от благотворительных фондов и родителей.

По словам Новичковой, с рынка пропало около пяти препаратов, среди которых — «Онкаспар», «Цитарабин», «Винкристин», которые являются базовыми и входят почти во все курсы лечения.

«Есть фонды, неравнодушные родители, которые их привозят из-за рубежа. Но мы понимаем, что так не может продолжаться долго», — цитирует Новичкову «Интерфакс».

Все лекарства зарегистрированы в России.

Медик согласилась с тем, что нужно развивать отечественную фармацевтическую промышленность, однако считает, что нужно делать это постепенно, пишет ura.ru. По ее словам, среди отечественных аналогов есть хорошие препараты, но и есть и те, которые «в два раза хуже».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил снять ограничение на закупку онколекарств из-за рубежа.

Врачи обрадовались такому решению, поскольку, согласно опросу Минздрава, около 13% онкобольных были вынуждены нарушать закон и покупать препараты за границей, пишет «Ридус».

Постановление

Постановление об ограничении госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень (ЖНВЛП), бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в декабре 2015 года.

В список попали 608 препаратов, которые предполагалось заменить аналогами производства России или стран-участников Евразийского экономического союза.

Впоследствии оказалось, что полноценной и эффективной замены не произошло.