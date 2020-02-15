С российского рынка исчезли препараты для онкобольных детей

Директор центра Галина Новичкова заявила, что все лекарства центр получает от благотворительных фондов и родителей.
По словам Новичковой, с рынка пропало около пяти препаратов, среди которых — «Онкаспар», «Цитарабин», «Винкристин», которые являются базовыми и входят почти во все курсы лечения.
«Есть фонды, неравнодушные родители, которые их привозят из-за рубежа. Но мы понимаем, что так не может продолжаться долго», — цитирует Новичкову «Интерфакс».
Все лекарства зарегистрированы в России.
Медик согласилась с тем, что нужно развивать отечественную фармацевтическую промышленность, однако считает, что нужно делать это постепенно, пишет ura.ru. По ее словам, среди отечественных аналогов есть хорошие препараты, но и есть и те, которые «в два раза хуже».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин постановил снять ограничение на закупку онколекарств из-за рубежа.
Врачи обрадовались такому решению, поскольку, согласно опросу Минздрава, около 13% онкобольных были вынуждены нарушать закон и покупать препараты за границей, пишет «Ридус».
Постановление
Постановление об ограничении госзакупок иностранных лекарств, включенных в перечень (ЖНВЛП), бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в декабре 2015 года.
В список попали 608 препаратов, которые предполагалось заменить аналогами производства России или стран-участников Евразийского экономического союза.
Впоследствии оказалось, что полноценной и эффективной замены не произошло.