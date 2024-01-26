26 января
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Здоровье

С того света вернули врачи россиянина

Врачи-реаниматологи буквально воскресили мужчину, сердце которого не билось 15 минут.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Это произошло в Демидове.

В скорую позвонила женщина и сообщила, что ее сын находится без сознания. Бригада прибыла на место спустя 9 минут.

На полу лежал мужчина, сердце его не билось уже несколько минут, причина — тяжелая черепно-мозговая травма. Началась реанимация — руки привычно делали непрямой массаж, адреналин. На мониторе кардиографа уже 15 минут медленно ползла прямая линия.

И тут появился ритм, мужчина задышал, пишет readovka67.ru. По пути в больницу мужчина открыл глаза.

Ранее российский врач спас жизнь четырехлетнего ребенка, которому стало плохо в самолете. У ребенка сильно поднялась температура и начались судороги.

К счастью, реаниматолог Евгений Думаньян оказался на борту самолета. Он летел на Всероссийский конгресс ведущих анестезиологов и реаниматологов.

Мужчина сразу же оказал первую помощь малышу — он пришел в сознание.

Благодаря врачу удалось избежать экстренной посадки с 200 пассажирами на борту.

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