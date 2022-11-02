«С заботой и любовью».

Сеть клиник «Детское и взрослое здоровье» — это три филиала, удобно расположенные в разных районах города; более 3000 кв. м комфортного пространства; более 120 врачей, в том числе высших квалификационных категорий, оказывающих услуги по 40 лечебным направлениям.
Сегодня более 200 000 жителей Барнаула и Алтайского края доверяют сети клиник самое ценное — здоровье. За время работы оказано более 730 000 медицинских услуг.
«Отличные врачи», «эффективно и доступно», «ребёнок идёт с удовольствием», «самая лучшая клиника», — это отзывы пациентов о работе центров.
«Это не просто слова, за ними стоит огромная и слаженная работа большого коллектива, любовь к профессии и пациентам», — говорит руководитель сети Татьяна Сергеевна Дублей.
— Каждый человек, который работает в клинике, делает все, для того, чтобы пациентам было у нас комфортно и уютно, а главное, была оказана квалифицированная помощь. В основе нашей работы лежит не только высокий профессионализм и новые медицинские технологии. Не менее важно — доброжелательное и уважительное отношение, честность и открытость к пациентам, искреннее желание помочь. Мы ценим время и спокойствие наших посетителей, а они рекомендуют нас друзьям и родственникам.
Большие и удобные клиники без очередей готовы принять пациентов в день обращения, без выходных. Оказывают весь спектр необходимой помощи: от анализов, манипуляций до консультаций и сложных нейрофизиологических исследований.
В своей работе сеть «Детское и взрослое здоровье» делает акцент на сохранение здоровья за счет профилактики и раннего выявления заболеваний. С этой целью врачами клиник разработаны чек-ап программы с учетом возраста и пола.
Оперативно, за один-два дня, можно пройти полное обследование организма (аналог диспансеризации) и получить заключения квалифицированных специалистов, включая индивидуальные рекомендации по поддержанию здоровья. Наша задача — своевременная коррекция дисбалансов и нарушений в организме.
- Чек-ап программы для детей: «1 месяц», «1 год», «Детский сад», «Школа» и универсальные программы «3+1», «5+1», «7+1», «10+1».
- Чек-ап программы для взрослых: «30+», «45+» и «60+».
Рекомендуется ежегодно проходить такие чек-ап программы, ведь давно известно, что болезнь легче предотвратить, чем лечить!
Выбранную чек-ап программу можно оформить сертификатом и подарить близкому человеку, высказав, таким образом, свою заботу и поддержку в наше непростое время.
Адреса:
- Ул. Взлётная, 2л
- Ул.Партизанская, 92
- Ул. Попова, 142
Тел. (3852) 590−833
Сайт: https://kdc22.ru
С заботой и любовью, Ваша сеть КДЦ «Детское и взрослое здоровье»
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.