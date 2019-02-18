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С заботой о здоровье мужчин: клиника доктора Субботина дарит скидку 10%

Клиника доктора Субботина поздравляет всех мужчин с наступающим праздником — Днём защитника Отечества!

С заботой о здоровье мужчин!
С заботой о здоровье мужчин!
Источник: subbotin-clinic.ru

Клиника заботится о вашем здоровье и в рамках акции, посвященной этому событию, в период с 20 по 26 февраля дарит всем мужчинам скидку 10% на исследования, необходимые для своевременного диагностирования патологии сердечно-сосудистой системы:

  • ЭхоКГ.
  • Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦС).
  • Дуплекс артерий нижних конечностей.

Почему мужчинам важны данные исследования?

Сильному полу очень важно уделять внимание своему здоровью, особенно здоровью сердечно-сосудистой системы (ССС). В России, согласно данным статистики, более 50% смертей приходится на долю заболеваний системы кровообращения, при этом мужская смертность почти в 3 раза превышает женскую.

Чтобы вовремя заметить симптомы приближающегося кризиса, необходимо регулярно проводить исследования сердца и сосудов. Поэтому в рамках акции мы предоставляем скидку на особенно информативные методики, позволяющие выявить отклонения в работе ССС.

Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Источник: subbotin-clinic.ru

Факторы риска — как избежать тяжелых последствий?

Особое внимание своему здоровью следует уделять людям, имеющим один или несколько факторов риска:

  • если есть наследственная предрасположенность;
  • страдаете артериальной гипертензией;
  • имеется атеросклеротическое поражение сосудов;
  • избыточный вес;
  • ведете малоподвижный образ жизни;
  • курите;
  • злоупотребляете алкоголем;
  • частые стрессы;
  • больны диабетом.

Людям, входящим в группу риска или уже столкнувшимся с проблемами сердца или сосудов, необходимо не реже одного раза в полгода проходить исследования органов системы кровообращения.

Высокоточное оборудование нового поколения.
Высокоточное оборудование нового поколения.
Источник: subbotin-clinic.ru

В клинике доктора Субботина в комфортных условиях и без очередей вам предоставят весь комплекс услуг, а также вы получите консультацию опытного специалиста. Здесь работают врачи с опытом более 20-ти лет, а исследования проводятся на высокоточном аппарате нового поколения.

Записаться на прием вы можете в регистратуре по телефону 8 (3852) 560−605 или на нашем сайте.

В период с 20 по 26 февраля 2019 г. для мужчин действует скидка 10% на перечисленные выше исследования.

Кроме того, при записи через сайт всем предоставляется скидка 3% на исследования, не входящие в группу акционных.

Клиника доктора Субботина

Адрес: г. Барнаул, ул. Пушкина, 70

Регистратура: 8 (3852) 560−605

(пн. — пт. с 8.00 до 20.00)

Сайт: subbotin-clinic.ru


ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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