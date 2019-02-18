С заботой о здоровье мужчин: клиника доктора Субботина дарит скидку 10%

Клиника заботится о вашем здоровье и в рамках акции, посвященной этому событию, в период с 20 по 26 февраля дарит всем мужчинам скидку 10% на исследования, необходимые для своевременного диагностирования патологии сердечно-сосудистой системы:

ЭхоКГ.

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий ( БЦС).

БЦС). Дуплекс артерий нижних конечностей.

Почему мужчинам важны данные исследования?

Сильному полу очень важно уделять внимание своему здоровью, особенно здоровью сердечно-сосудистой системы (ССС). В России, согласно данным статистики, более 50% смертей приходится на долю заболеваний системы кровообращения, при этом мужская смертность почти в 3 раза превышает женскую.

Чтобы вовремя заметить симптомы приближающегося кризиса, необходимо регулярно проводить исследования сердца и сосудов. Поэтому в рамках акции мы предоставляем скидку на особенно информативные методики, позволяющие выявить отклонения в работе ССС.

Факторы риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Источник: subbotin-clinic.ru

Факторы риска — как избежать тяжелых последствий?

Особое внимание своему здоровью следует уделять людям, имеющим один или несколько факторов риска:

если есть наследственная предрасположенность;

страдаете артериальной гипертензией;

имеется атеросклеротическое поражение сосудов;

избыточный вес;

ведете малоподвижный образ жизни;

курите;

злоупотребляете алкоголем;

частые стрессы;

больны диабетом.

Людям, входящим в группу риска или уже столкнувшимся с проблемами сердца или сосудов, необходимо не реже одного раза в полгода проходить исследования органов системы кровообращения.

Высокоточное оборудование нового поколения. Источник: subbotin-clinic.ru

В клинике доктора Субботина в комфортных условиях и без очередей вам предоставят весь комплекс услуг, а также вы получите консультацию опытного специалиста. Здесь работают врачи с опытом более 20-ти лет, а исследования проводятся на высокоточном аппарате нового поколения.

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В период с 20 по 26 февраля 2019 г. для мужчин действует скидка 10% на перечисленные выше исследования.

Кроме того, при записи через сайт всем предоставляется скидка 3% на исследования, не входящие в группу акционных.