С заботой о здоровье мужчин: клиника доктора Субботина дарит скидку 10%

Клиника заботится о вашем здоровье и в рамках акции, посвященной этому событию, в период с 20 по 26 февраля дарит всем мужчинам скидку 10% на исследования, необходимые для своевременного диагностирования патологии сердечно-сосудистой системы:
- ЭхоКГ.
- Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (БЦС).
- Дуплекс артерий нижних конечностей.
Почему мужчинам важны данные исследования?
Сильному полу очень важно уделять внимание своему здоровью, особенно здоровью сердечно-сосудистой системы (ССС). В России, согласно данным статистики, более 50% смертей приходится на долю заболеваний системы кровообращения, при этом мужская смертность почти в 3 раза превышает женскую.
Чтобы вовремя заметить симптомы приближающегося кризиса, необходимо регулярно проводить исследования сердца и сосудов. Поэтому в рамках акции мы предоставляем скидку на особенно информативные методики, позволяющие выявить отклонения в работе ССС.
Факторы риска — как избежать тяжелых последствий?
Особое внимание своему здоровью следует уделять людям, имеющим один или несколько факторов риска:
- если есть наследственная предрасположенность;
- страдаете артериальной гипертензией;
- имеется атеросклеротическое поражение сосудов;
- избыточный вес;
- ведете малоподвижный образ жизни;
- курите;
- злоупотребляете алкоголем;
- частые стрессы;
- больны диабетом.
Людям, входящим в группу риска или уже столкнувшимся с проблемами сердца или сосудов, необходимо не реже одного раза в полгода проходить исследования органов системы кровообращения.
В клинике доктора Субботина в комфортных условиях и без очередей вам предоставят весь комплекс услуг, а также вы получите консультацию опытного специалиста. Здесь работают врачи с опытом более 20-ти лет, а исследования проводятся на высокоточном аппарате нового поколения.
Записаться на прием вы можете в регистратуре по телефону 8 (3852) 560−605 или на нашем сайте.
В период с 20 по 26 февраля 2019 г. для мужчин действует скидка 10% на перечисленные выше исследования.
Кроме того, при записи через сайт всем предоставляется скидка 3% на исследования, не входящие в группу акционных.
Адрес: г. Барнаул, ул. Пушкина, 70
Регистратура: 8 (3852) 560−605
(пн. — пт. с 8.00 до 20.00)
Сайт: subbotin-clinic.ru
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