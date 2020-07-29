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Здоровье

С запуском первого спутника Земли сравнили разработку российской вакцины от коронавируса

Разработка российской вакцины от коронавируса нового типа сравнима с запуском Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, заявил CNN гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Вакцинация.
Вакцинация.
Анна Зайкова

«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев.

Он имел в виду успешный запуск СССР первого в мире искусственного спутника в 1957 году.

Глава РФПИ добавил, что при разработке вакцины российские ученые «сосредоточились не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защищать людей».

CNN также ссылается на слова других российских чиновников, которые заявили, что разработанная центром Гамалеи вакцина может быть одобрена к применению не позднее 10 августа.

Первыми планируется вакцинировать медицинских работников.

«Но Россия не публиковала никаких научных данных о тестировании вакцины. Критики говорят, что поспешность в этом вопросе происходит на фоне давления со стороны Кремля, который стремится представить Россию как глобальную научную силу», — указывает телеканал.

21 июля Министерство обороны России объявило о готовности вакцины от COVID-19, которая с середины июня разрабатывалась военными вирусологами из госпиталя им. Бурденко вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет znak.com.

Ранее замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «Медузе» сказал, что к сентябрю вакцина может получить только временную регистрацию. Массовое производство вакцины в России начнется не раньше конца 2020 года.

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