С запуском первого спутника Земли сравнили разработку российской вакцины от коронавируса

«Это как момент запуска спутника. Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — сказал Дмитриев.

Он имел в виду успешный запуск СССР первого в мире искусственного спутника в 1957 году.

Глава РФПИ добавил, что при разработке вакцины российские ученые «сосредоточились не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защищать людей».

CNN также ссылается на слова других российских чиновников, которые заявили, что разработанная центром Гамалеи вакцина может быть одобрена к применению не позднее 10 августа.

Первыми планируется вакцинировать медицинских работников.

«Но Россия не публиковала никаких научных данных о тестировании вакцины. Критики говорят, что поспешность в этом вопросе происходит на фоне давления со стороны Кремля, который стремится представить Россию как глобальную научную силу», — указывает телеканал.

21 июля Министерство обороны России объявило о готовности вакцины от COVID-19, которая с середины июня разрабатывалась военными вирусологами из госпиталя им. Бурденко вместе с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет znak.com.

Ранее замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов в интервью «Медузе» сказал, что к сентябрю вакцина может получить только временную регистрацию. Массовое производство вакцины в России начнется не раньше конца 2020 года.