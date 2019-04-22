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Здоровье

Самой полной женщине России удалось похудеть на 40 килограммов

Самая полная женщина России Наталья Руденко похудела на 40 килограммов. Об этом женщина рассказала в интервью порталу V1.

Наталья Руденко.
Наталья Руденко.
Первый канал

Чтобы сбросить лишний вес, Руденко согласилась на операцию по урезанию желудка, после которой стала чувствовать себя значительно лучше. Сейчас ее вес составляет 225 килограммов. «Я стала намного веселее. Во мне живет больше надежды и больше ожиданий от самой себя», — поделилась Наталья.

Женщина рассказала, что все еще привыкает к прописанной врачом диете, и иногда у нее бывают срывы. Но определенных результатов она уже достигла. «Теперь я могу сказать: совершенно спокойно можно прожить и без майонеза, и без булочек-дурочек», — говорит Руденко.

Наталья Руденко уверена, что потеря лишних килограммов позволит ей «порхать и днем и ночью».

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