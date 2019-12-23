Самая скорая помощь. Как и зачем в Барнауле будут объединять две важнейшие больницы

В Барнауле началось объединение городских больниц № 11 и № 12. Новое учреждение будет работать по принципу emergency и в перспективе разгрузит единственную в краевой столице больницу скорой помощи — № 1. Пока министерство здравоохранения региона пишет стратегию этой оптимизации и проводит расчет затрат, врачи опасаются за зарплату и рабочие места, а пациенты — за качество медицинской помощи. Altapress.ru рассказывает, как будет проходить слияние.

Зачем объединяют больницы № 11 и № 12

Здравоохранение в Барнауле в 1980—1990-х годах было устроено так, что медицинские учреждения создавали при крупных заводах. Поэтому 11-ю и 12-ю больницы до сих пор называют «моторщики» и «шинники».

В результате сегодня, по выражению Дмитрия Попова, алтайского министра здравоохранения, «мы имеем разветвленную медицинскую инфраструктуру с большими диспропорциями», когда невозможно оказание комплексной помощи по стандартам emergency.

В городе всего одно «неотложное» учреждение — краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 1. Это означает, что всех экстренных больных из самых дальних уголков города приходится везти туда. Сложных больных со всего региона доставляют туда же.

При этом перспективы развития других учреждений под вопросом. Так, больницы № 11 и № 12 как отдельные учреждения затрат требуют вдвое больше, а фактически находятся на одной территории и дублируют друг друга по многим отделениям и профилям.

Больница. Минздрав Алтайского края.

В принятии решения об объединении минздрав руководствовался необходимостью сделать доступной экстренную помощь для жителей Барнаула, как бы разделив город на две части и закрепив их за двумя больницами скорой помощи.

В течение 2020 года, по словам Попова, будет идти формирование единой инфраструктуры и слияние отделений двух больниц. В последующем планируется соединить учреждения новым переходным корпусом.

Почему объединение выгодно

«Вопрос объединения двух больниц уже даже несколько перезрел, — говорит главврач больницы № 11 Андрей Коломиец. — Для оказания квалифицированной помощи нужен определенный набор подразделений, специалистов и оборудования в одном месте. Если все это разделено на две-три больницы, помощь оказывать можно, но это серьезно увеличивает время. После объединения количество сохраненных жизней должно возрасти».

Главврач 12-й горбольницы Иван Леер также уверен в пользе объединения. Оно сулит большие возможности по расширению вспомогательных хозяйственных подразделений больниц. Кроме того, будет усилен лабораторный корпус. Оптимальные условия создадут для диагностики: появится возможность пользоваться общим оборудованием.

Корпус городской больницы № 12 в Барнауле. Анна Зайкова.

Заведующий отделением хирургии горбольницы № 11 Виктор Ганков говорит, что нагрузка на сотрудников хирургических отделений в плане неотложной помощи выросла с 1990-х годов в три раза. Причина — увеличение числа пожилых людей и изменения в самой структуре заболеваний.

По словам Ганкова, больше стало так называемых коморбидных состояний, когда у одного пациента есть два (или более) заболевания, синдрома или расстройства, связанных между собой единой патологией или просто совпадающих по времени.

В таких случаях нужен комплексный подход и вовлеченность многих специалистов одновременно.

Виктор Ганков,

завотделением хирургии больницы № 11:

Все это ложится на больницу № 1. Врачи там перегружены. Мы им в этой части сочувствуем. В сутки в БСМП машины скорой помощи приезжают в среднем 60 раз. Если нагрузка перераспределится, помощь окажется качественнее.

Больница. Минздрав Алтайского края.

Что будет с врачами

Коллективы объединяемых больниц на прошлой неделе встречались с руководством минздрава. Вопросов было много. Altapress.ru известно, что врачей интересовал не только глобальный «слив» отделений, но и гораздо более насущные проблемы вплоть до того, сколько швабр останется в хозблоке.

Андрей Коломиец говорит, что в целом коллективы восприняли идею правильно и «нигилизма не осталось». Минздрав утверждает: реорганизация не приведет к массовому закрытию подразделений, сокращению рабочих мест и потере зарплаты. Прогнозируется как раз обратное.

Основная проблема в том, что для круглосуточного экстренного дежурства нужна серьезная переподготовка кадров, и мгновенно такую процедуру не осуществить. В этом смысле новое учреждение получит помощь от БСМП, специалисты которой готовы обучать коллег, осваивающих новые технологии.

Врач , медицина. Открытые источники в Интернете ( СС0)

По словам Дмитрия Попова, кадровая укомплектованность больниц № 11 и № 12 оставляет желать лучшего. Многие врачи работают по совместительству. Укрупнение позволит решить эту проблему.

Речь о сокращении врачей не идет вообще, напротив, потребуется дополнительный персонал. Попов не исключил возможность перехода части персонала БСМП в новую больницу.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

С каждым сотрудником будет составлен индивидуальный разговор. Наша задача — максимально сохранить всех. Конечно, двух заведующих терапевтическим отделением быть не может, но мы говорим о том, что появляются новые профили. Мы готовы всем предложить трудоустроиться и найти себя в новой структуре.

Медицина. Больница. unsplash.com

Острее стоит вопрос с немедицинским персоналом. Очевидно, что бухгалтеры и экономисты будут дублировать друг друга и в таком количестве не нужны в новом учреждении.

Что будет с зарплатами врачей

Идеологи объединения уверяют, что зарплата врачей совершенно точно не станет меньше.

Дмитрий Попов,

министр здравоохранения Алтайского края:

Уровень зарплаты врача зависит и от технологий, которые он применяет, и от интенсивности труда. На сегодняшний день обе больницы работают, можно сказать, в полуплановом режиме. В больнице скорой помощи, которой станет новое учреждение, другая нагрузка и изначально другой уровень оплаты труда.

По словам главных врачей больниц № 11 и № 12, средняя зарплата персонала сейчас примерно одинакова: 44,8 тыс. рублей получают врачи, 25 тыс. — средний персонал, 23,5 тыс. — младший.

Врач. CCO

Объединенная больница будет иметь иной статус, и, соответственно, увеличится оплата труда. Однако насколько именно она может повыситься, пока говорить рано. Новое учреждение юридически появится лишь к концу 2020 года. И тогда же сформируется новая структура с фондом оплаты труда.

«Никакой экстренности в этом вопросе быть не должно, каждый шаг нужно выверить», — подчеркнул министр.

Закроют ли роддом и поликлиники

Родильный дом в больнице № 11 будет сохранен. Более того, он станет неким преимуществом нового многопрофильного стационара. У беременных женщин бывают разные состояния, когда требуется включение специалистов разных профилей.

Врач , больница. CC0

Поликлинические службы больниц также объединят и сохранят в полном объеме.

Дмитрий Попов рассказал о планах по строительству еще двух поликлиник в этой части города, со временем население будет перераспределено между этими учреждениями. Впрочем, по признанию министра, это вопрос слишком дальней перспективы.

Что будет с пациентами

Врачи надеются на увеличение коечного фонда, что сократит очередь плановых больных и позволит принимать больше экстренных.

Благодаря единому приемному отделению горожанам не придется ходить или ездить из больницы в больницу, чтобы получить весь спектр диагностических и лечебных услуг.

Больница. Лабораторный корпус больницы № 11. Минздрав Алтайского края.

Виктор Ганков,

завотделением хирургии больницы № 11:

Больных на скорой помощи часто привозят фельдшеры, которые на дому не могут определиться с патологией. Мы должны сразу исключить хирургию, когда счет идет на минуты и часы. В этом смысле важно, чтобы врачи разных профилей оказались в одном месте. А не так, что мы исключили аппендицит и снова вызываем скорую помощь, чтобы больного везли, например, в урологический стационар, теряя драгоценное время.

Кто будет возглавлять новую больницу

Это кадровое решение еще не принято окончательно. Однако известно, что оба главных врача будут работать в прежнем режиме в «переходное» время — весь 2020 год.

Между тем идеолог и проводник всех изменений, по мнению Дмитрия Попова, — главврач больницы № 11 Андрей Коломиец. Он же, судя по всему, станет и главным претендентом на руководящий пост в новом учреждении.

Медицина. Больница. unsplash.com

Сколько будет стоить объединение больниц

Затраты на объединение просчитать пока невозможно. Дмитрий Попов говорит, что в течение 2020 года будут определены первоочередные вложения на покупку медицинского оборудования уже в объединенную больницу, для того чтобы в последующие годы произвести закупки.

В течение двух последующих лет будут разрабатывать проектно-сметную документацию и рассматривать потребности в новом оборудовании обеих больниц.

По словам министра, проекты в регионах России, подобные барнаульскому, стоили от 2 до 3,5 млрд рублей.

Факт Перепрофилирование больниц будет касаться всего Алтайского края. В регионе должны появиться отделения по принципу emergency на уровне межрайонных больниц в Камне-на-Оби, Рубцовске, Славгороде, Заринске, Бийске, Алейске, которые будут соответствовать всем требованиям оказания скорой помощи. В учреждениях появятся новые структуры, соответствующие стандартам, и специально обученный или переобученный персонал.

Здравоохранение , больница. zdravalt.ru

Что должно быть в больнице по принципу emergency

Чтобы больница полностью соответствовала стандартам оказания неотложной скорой помощи, она должна иметь в своем составе 12 отделений: