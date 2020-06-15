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Здоровье

Самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19 зарегистрирован в Поднебесной

Власти Китая сообщили о 57 новых случаях коронавирусной инфекции — это самый большой суточный прирост пациентов за два месяца, пишет Associated Press.

Пекин во время коронавируса.
Пекин во время коронавируса.
Из архива редакции.

В предыдущие сутки власти отчитывались об 11 новых случаях.

Из 57 человек 19 заразились за границей, 38 — в самом Китае. Почти все заразившиеся в Китае, 36 человек, — жители Пекина.

Режим военного времени

Ранее стало известно, что на крупном рыбном рынке Пекина «Синьфанди» обнаружен коронавирус. Global Times уточняет, что коронавирус нашли на разделочной доске для ввезенного в страну лосося.

Власти объявили в районе «режим военного времени».

Власти приняли решение временно закрыть все рынки Пекина. Открытие школ также отложено, пишет polit.ru. Отменены все спортивные мероприятия в Пекине.

29 марта Китай заявил о полном прекращении пандемии COVID-19 на территории страны. Местные случаи заражения коронавирусом в КНР практически отсутствуют, большинство заболевших прибывает из других стран.

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