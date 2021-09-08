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Здоровье

Самый грозный симптом ковида назвала эпидемиолог

Самый грозный признак ковида — появление одышки на фоне других респираторных симптомов.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

В этом случае нужно срочно обращаться к врачу, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

В целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.

О заболевании

COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

Может протекает как незаметно, так и в тяжелой форме.

Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость.

Возможны серьезные осложнения — пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия.

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