Самый грозный симптом ковида назвала эпидемиолог

В этом случае нужно срочно обращаться к врачу, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.
В целом каких-то новых симптомов коронавируса за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году.
О заболевании
COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
Может протекает как незаметно, так и в тяжелой форме.
Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость.
Возможны серьезные осложнения — пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия.