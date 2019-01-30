Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 января -19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Самолет изменил маршрут и доставил пассажиров в изолированный город

Самолет китайской авиакомпании Juneyao Airlines рейсом Осака — Шанхай при вхождении в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов в Ухань.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

На борту находились жители провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней, сообщает РИА Новости.

Пассажиры сами попросили изменить маршрут, авиакомпания получила разрешение на это у властей.

На борту находились 94 пассажира, изначально у них были билеты других авиакомпаний, не все пассажиры выразили желание вернуться в Ухань, пассажиров из других регионов пересадили на другой рейс — в Шанхай.

Пассажиры аплодировали после слов проводника: «Рейс направляется в Ухань, добро пожаловать домой», пишет bfm.ru.

С тех пор как власти КНР закрыли Ухань из-за эпидемии, многие жители города, уехавшие за границу, начали возвращаться обратно, но из-за того, что аэропорт Уханя закрыт, они могут долететь лишь в другие города Китая.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость