Самолет изменил маршрут и доставил пассажиров в изолированный город

Самолет китайской авиакомпании Juneyao Airlines рейсом Осака — Шанхай при вхождении в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов в Ухань.

На борту находились жители провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса. Экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней, сообщает РИА Новости.

Пассажиры сами попросили изменить маршрут, авиакомпания получила разрешение на это у властей.

На борту находились 94 пассажира, изначально у них были билеты других авиакомпаний, не все пассажиры выразили желание вернуться в Ухань, пассажиров из других регионов пересадили на другой рейс — в Шанхай.

Пассажиры аплодировали после слов проводника: «Рейс направляется в Ухань, добро пожаловать домой», пишет bfm.ru.

С тех пор как власти КНР закрыли Ухань из-за эпидемии, многие жители города, уехавшие за границу, начали возвращаться обратно, но из-за того, что аэропорт Уханя закрыт, они могут долететь лишь в другие города Китая.