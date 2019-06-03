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Санаторий «Белокуръ»: как сэкономить семейный бюжет на отдыхе и оздоровлении

Психологи утверждают, что совместный отдых — один из лучших способов укрепления психологического здоровья семьи и улучшения ее микроклимата. Врачи добавляют, что даже кратковременный отпуск, проведенный с любимыми домочадцами, предупреждает у взрослых депрессию и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А у детей, регулярно отдыхающих в кругу семьи, крепче иммунитет, они реже болеют.

Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Фото предоставлено рекламодателем.

Конечно, чтобы приятный отдых состоялся, важно не ошибиться с выбором места. Санаторий «Белокуръ» идеально подойдет для семейного отпуска или уикенда.

Что делает санаторий «Белокуръ» привлекательным:
  • Его местоположение. Здание санатория находится у самого подножья горы Церковка, с другой стороны его огибает речка Белокуриха. Тихое, уютное место, из окна любого номера — только виды природы, умиротворяющие звуки леса и шума воды. Все это создает ощущение уединения. При этом все развлечения курортного города находятся в пешей доступности, достаточно пройти 100−150 метров.
  • Камерный формат. Всего 28 номеров, т. е. одновременно в санатории может разместиться не более 56 гостей. Никаких очередей, шума и суеты. Ничто не нарушит режим и не потревожит сон вашего ребенка. А наши сотрудники смогут уделить внимание каждому гостю.
  • Широкий выбор оздоровительных процедур и удобное расписание, без выходных и до позднего вечера, делают отдых всей семьи по-настоящему полезным!
  • Хорошая кухня. Вкусно приготовленные блюда от шеф-повара не оставят равнодушными даже самых привередливых «нехочух».
  • И, наконец, специальное ценовое предложение, которое действует с 15 июня по 26 июня 2019 г. Пакет «5 дней 4 ночи», «8 дней, 7 ночей» поможет вам сэкономит семейный бюджет.
В стоимость пакета «5 дней, 4 ночи» за 26 880 рублей на двоих включены услуги:
  • проживание двоих человек в номере «Стандарт»;
  • 2-разовое питание: завтрак, ужин для каждого гостя;
  • консультация доктора — 2 раза;
  • прессотерапия — 2 сеанса, по 1 процедуре на одного;
  • посещение соляной пещеры — 4 раза, по 2 сеанса на одного;
  • фиточай с медом — 4 раза, по 2 чаепития на одного;
  • морская ванна — 2 раза, по 1 процедуры на одного;
  • «кедровая здравница» — 2 раза, по 1 посещению на одного;
  • массаж стоп механический, 6 сеансов по 3 процедуры на каждого.
Санаторий «Белокуръ».
Санаторий «Белокуръ».
Фото предоставлено рекламодателем.
В стоимость пакета «8 дней, 7 ночей» за 51 436 рублей на двоих включены услуги:
  • проживание 2-х человек в номере «Стандарт»;
  • 2-х разовое питание: завтрак, ужин/обед (на выбор) для каждого гостя;
  • консультация доктора — 2 раза;
  • пантовая ванна — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
  • сухая углекислая ванна — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
  • пантовое обертывание — 2 процедуры, по 1 на каждого гостя;
  • магнитотерапия на аппарате «Полимаг» — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
  • спелеотерапия — 6 процедур, по 3 на каждого гостя;
  • кедровая здравница + бассейн (60 мин) — 4 процедуры, по 2 на каждого гостя;
  • механический массаж стоп — 8 процедур, по 4 на каждого гостя;
  • фиточай с медом — 6 раз, по 3 процедуры на каждого гостя;
  • прием воды «Белокурихинская восточная» — ежедневно;
  • климатотерапия — ежедневно.

Замена процедур в пакете невозможна.

Подробнее об акции вы можете уточнить по телефонам:
  • 8 800−700−99−65,
  • 8 913−919−91−38,
  • 8 (38577) 38−852.

Или напишите нам на WhatsApp: 8 905−928−08−09.
Наш сайт — belokur.ru/sale
Мы в Инстаграм — @sanbelokur

Тысячи человек, постоянных гостей, оценили преимущества отдыха в «Белокуре».

Добро пожаловать и вам!

Информация о стоимости действительна на момент публикации.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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