Санаторий «Белокуръ»: как сэкономить семейный бюжет на отдыхе и оздоровлении

Психологи утверждают, что совместный отдых — один из лучших способов укрепления психологического здоровья семьи и улучшения ее микроклимата. Врачи добавляют, что даже кратковременный отпуск, проведенный с любимыми домочадцами, предупреждает у взрослых депрессию и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. А у детей, регулярно отдыхающих в кругу семьи, крепче иммунитет, они реже болеют.