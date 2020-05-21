Санаторий «Родник Алтая» проводит бесплатные консультации от ведущих докторов

В период, когда важно оставаться дома и нет возможности посещать санаторную поликлинику, подвергая себя риску, есть возможность решить эту проблему с помощью онлайн-консультаций.
Для всех желающих «Родник Алтая» запустил уникальный социальный проект — бесплатные онлайн-консультации от ведущих врачей по телефону, приложениям Skype или WhatsApp.
Все участники проекта получат следующие преимущества:
Возможность пройти полноценный и качественный прием врача, соблюдая режим самоизоляции.
Решение всех вопросов по здоровью: получение рекомендаций по поддержанию вашего самочувствия и профилактике заболеваний, расшифровка анализов и результатов диагностики (пройденных в любом месте), рекомендации или корректировка текущего лечения.
Экономию на визите в частные клиники. Есть возможность сэкономить до 2000 рублей за каждый прием и пройти консультацию бесплатно.
Ознакомиться с расписанием приема врачей и получить полноценную консультацию можно записавшись на сайте родник-алтая.рф или по бесплатному телефонному номеру: 8−800−100−9998.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.