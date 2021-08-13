Счастливая развязка: певицу МакSим готовят к выписке из больницы

Певица МакSим продолжит лечение дома, сообщают ее представители. Такое решение приняла сама девушка.

Сообщается также, что дома певица будет находиться под присмотром «профессиональной помощи», пишет РИА «Новости».

О решении девушки написала ее директор Маргарита Соколова в Instagram.

«Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения», — написала менеджер.

Напомним, МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько недель она была в коме.

В сознание она пришла 3 августа. 9 числа ее перевели в общую палату.