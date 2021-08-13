13 августа
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Счастливая развязка: певицу МакSим готовят к выписке из больницы

Певица МакSим продолжит лечение дома, сообщают ее представители. Такое решение приняла сама девушка.

МакSим.
МакSим.
Ирина Пергаева

Сообщается также, что дома певица будет находиться под присмотром «профессиональной помощи», пишет РИА «Новости».

О решении девушки написала ее директор Маргарита Соколова в Instagram.

«Сегодня выписали нашу Марину из больницы! Это было ее решение. Она настояла на этом! Она сказала, что хочет обнять детей, боялась, что не сможет этого сделать. С ней на дому будет профессиональная помощь, чтобы помочь ей восстановиться. Предстоит долгий путь восстановления и лечения», — написала менеджер.

Напомним, МакSим 19 июня подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько недель она была в коме.

В сознание она пришла 3 августа. 9 числа ее перевели в общую палату.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость