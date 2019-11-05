Счет на минуты. Алтайские медики спасли детей с тяжелыми болезнями почек

Одним из юных пациентов был житель Иркутска, который отдыхал в Яровом. По словам специалистов, некоторых из пациентов они доставили в краевой центр санавиацией. Промедление в прямом смысле было подобно смерти.

По данным ВОЗ, гемолитико-уремический синдром является одной из частых причин острой почечной недостаточности у детей.

Первые симптомы заболевания: диарея (у 90−95%), рвота (у 30−60%) и боли в животе.

Медики не скрывают, счет идет на минуты. ГУС может спровоцировать не только острую почечную недостаточность, но и привести к поражению головного мозга и другим необратимым процессам.

Юрий Князев,

анестезиолог-реаниматолог: