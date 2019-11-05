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Здоровье

Счет на минуты. Алтайские медики спасли детей с тяжелыми болезнями почек

В Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства за лето доставили пятерых больных с тяжелыми формами гемолитико-уремического синдрома. Промедление при таких заболеваниях смертельно опасно, отмечают в краевом минздраве.

В больнице.
В больнице.
СС0

Одним из юных пациентов был житель Иркутска, который отдыхал в Яровом. По словам специалистов, некоторых из пациентов они доставили в краевой центр санавиацией. Промедление в прямом смысле было подобно смерти.

По данным ВОЗ, гемолитико-уремический синдром является одной из частых причин острой почечной недостаточности у детей.

Первые симптомы заболевания: диарея (у 90−95%), рвота (у 30−60%) и боли в животе.

Медики не скрывают, счет идет на минуты. ГУС может спровоцировать не только острую почечную недостаточность, но и привести к поражению головного мозга и другим необратимым процессам.

Юрий Князев,
анестезиолог-реаниматолог:

Конечно, мы занимаемся комплексным лечением больного. Но спасает жизнь — гемодиализ. В среднем каждому пациенту с тяжелой формой ГУС этим летом мы провели около 30 процедур. Благодаря слаженной работе врачей и медсестер реанимационно-консультативного центра и нефрологического отделения нам удалось спасти жизнь этим детям.

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