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Здоровье

Счетная палата не нашла горячее водоснабжение в половине детских больниц России

Счетная палата России подготовила отчет, из которого следует, что в половине детских медучреждений нет горячей воды, в 41% - отопления, в трети организаций — водопровода и канализации, пишет «Коммерсант».

Кран. Вода.
Кран. Вода.
СС0

Минздрав с такими цифрами не согласен. Они утверждают, что палата подсчитала вместо больниц и поликлиник еще склады, гаражи и котельные. На деле, сообщают в Минздраве, отопления нет лишь в 10−12% из 36 тыс. зданий российских медучреждений.

В отчете Счетной палаты также сообщается о «недостаточной доступности и низком качестве» детского здравоохранения, выявлены «неудовлетворительное техническое и санитарное состояние зданий».

Из доклада следует, что 14% зданий и вовсе находятся в аварийном состоянии. Также половина детских больниц и поликлиник не предусмотрены для людей с инвалидностью.

Дополнительная проблема — нехватка кадров: педиатрическая служба недоукомплектована, а 7% педиатров не имеют должной квалификации.

Минздрав категорически не согласен с этим отчетом. На их взгляд, дело обстоит иначе. Так, из 20 тыс. зданий с амбулаторной помощью водопровод есть в 19,3 тыс. строений, центральное отопление — в 17,5 тыс., а канализация — в 18,7 тыс.

Что касается зданий детских больниц, то отопление и канализация есть в 90% подобных строений, заверили в Минздраве. Иначе говоря, отопления нет лишь в 10−12% детских медицинских учреждений в России.

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