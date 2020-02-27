Счетная палата: в трети российских больниц нет водопровода или центрального отопления

В 30,5 процентах российских больниц и поликлиник нет системы водоснабжения, а центральное отопление отсутствует в 41,1 процентах случаев. Такие данные из отчета Счетной палаты, посвященного положению дел в здравоохранении в 2018—2019 годах, приводит РБК.

Большинство медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. Здания разрушаются: реконструкции или капитального ремонта требуют около 14 процентов помещений.

РБК уточняет, что согласно статистическим данным в 2016 году в 31% медицинских учреждений не было водопровода, у 40,5% — центрального отопления.

В 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). По данным Счетной палаты, уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года.