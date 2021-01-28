Сдать ПЦР-тест на COVID-19 дома, или Почему самому можно брать биоматериал для теста на COVID-19

Постоянное подтверждение своего отрицательного COVID-статуса стало нормой. Результат ПЦР-теста может понадобиться при планировании путешествия и возвращении из него, после посещения многолюдных мест и перед встречей с близкими, входящими в группу риска.

В условиях необходимости сокращения социальных контактов и дефицита медицинских сотрудников возможность самостоятельного взятия биоматериала сделала тестирование на COVID-19 более доступным и безопасным.

Сервис бесконтактного тестирования Сдайнакоронавирус.рф стал доступен в Барнауле в октябре 2020 года. Проект реализуется «Лабораторной службой Хеликс» и представлен в 20 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

О методе самовзятия и его применении в диагностике COVID-19 рассказывает Дмитрий Денисов, медицинский директор «Лабораторной службы Хеликс».

Дмитрий Денисов. «Лабораторная служба Хеликс»

Точный результат , как и при участии медицинского работника

Клиент может самостоятельно взять мазок из ротоглотки (горла) и носоглотки (носа), это простая и безболезненная процедура. Проведенное «Хеликс» тестирование на фокус-группе показало, что самостоятельное взятие обеспечивает такой же точный результат, как и при участии медицинского работника.

В исследовании «Лабораторной службы Хеликс» участвовали добровольцы, которые осуществили взятие мазка самостоятельно, далее им же сделали данную манипуляцию медицинские работники. Объективная оценка качества полученного биоматериала проводилась путем подсчета количества эпителиальных клеток и общего количества генетического материала в каждом из парных образцов. В результате такой оценки статистически значимых различий между образцами, взятыми медработником и самостоятельно, установлено не было. Результаты проведенного исследования опубликованы в реферируемом журнале.

В сфере лабораторной диагностики самовзятие биоматериала применяется и для других исследований. Например, для генетических тестов, которые по своей методике проведения очень близки к молекулярно-биологическим методам, использующимся для выявления возбудителя COVID-19. Также широко применяется самостоятельный сбор мочи и кала. Во всех случаях при четком следовании клиентом инструкции и соблюдении правил транспортировки образцов результат исследования будет достоверным.

Жители Барнаула теперь могут сдать тест на коронавирус самостоятельно и не выходя из дома. Что мы видим? Два экземпляра договора , перчатки , одноразовый деревянный шпатель , зонд , внешне напоминающий ватную палочку , пробирка с транспортной жидкостью и двусторонняя фотоинструкция. Сначала аккуратно переклеиваем штрихкод ( цифрами вверх) с бланка договора на пробирку. Берем мазок , как показано в инструкции. Он делается довольно быстро. Немного щекотно , не более того. Главное не касаться зондом щек и языка. Зонд помещаем в пробирку и отламываем по отметке. Готово!

Контроль в лаборатории

Для исследования образцов, полученных методом самовзятия, «Лабораторная служба Хеликс» применяет тест-системы, предусматривающие контроль взятия биоматериала. Если материала для проведения анализа в пробе недостаточно, система контроля это фиксирует и исследование таких проб просто не проводится, а клиенту рекомендуется повторить процедуру с соблюдением всех требований инструкции.

Перед тем как начать использовать данную тест-систему, «Хеликс» провел эксперимент на добровольцах, и все 100% людей, выполнявших самостоятельное взятие биоматериала, успешно прошли контроль, ни одна проба не была отменена по этой причине.

Доля отмен среди клиентов по причине недостаточности биоматериала незначительна и составляет всего 0,25% от общего количества поступающих образцов. В таком случае клиенту предлагается осуществить повторное взятие мазка.

Исследование с применением тест-системы , предусматривающие контроль взятия биоматериала. «Лабораторная служба Хеликс»

Мировой опыт диагностики методом самовзятия

Если говорить о мировом опыте применения метода самостоятельного взятия биоматериала для диагностики COVID-19, то он разрешен и практикуется в Великобритании, США и других странах. Американской FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) составлен отдельный список тест-систем, которые рекомендованы только для исследования биоматериала, полученного методом самовзятия в условиях отсутствия контроля со стороны медицинского работника.

Метод бесконтактного тестирования на дому без участия медицинского персонала был одобрен Роспотребнадзором и Минздравом РФ. В соответствии с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», версия 9 от 26.10.2020, разработанными Министерством здравоохранения РФ, «биологический материал (мазки из носоглотки, ротоглотки, фекалии) может быть отобран самостоятельно пациентом согласно инструкции», что прямо указано в разделе «Сбор, хранение и транспортировка диагностического материала» Приложения 1 (стр. 174 МР).

Фото: Анна Зайкова