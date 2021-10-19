Сделать ребенка руками. Хирург-уролог рассказал о новейших операциях бесплодным мужчинам в Алтайском крае

В последние три года абсолютная вина женщины за бесплодие в семье наконец-то снята. Врачи констатируют, что в 50% пар, не могущих зачать ребенка, причиной становится мужчина. Алтайский край стал одним из четырех российских регионов, где при краевой клинической больнице развивается пилотный проект «Академия мужского здоровья». Рассказываем, как хирурги и эмбриологи с помощью точнейшего оборудования делают долгожданных детей.

До чего дошел прогресс

Сегодня руководитель урологического центра Академии мужского здоровья доктор медицинских наук Роман Алиев оперировал 29-летнего пациента со сложной патологией. Уже два года они с супругой не могут зачать ребенка, но только сейчас выяснилось, что причина вовсе не в ней.

Врачи обнаружили, что в эякуляте пациента вообще нет ни одного сперматозоида. Так что их придется извлекать «насильно» при помощи операции microTESE — микрохирургической экстракции сперматозоидов непосредственно из ткани яичек.

«Раньше таких пациентов направляли на так называемую пункционную аспирацию, — рассказывает Роман Алиев. — Проще говоря, берется игла, и яичко пунктируется. Причем вслепую — повезет-не повезет. Можно в месте прокола ничего не найти».

Сейчас пациента заранее кладут в урологический стационар и тщательно готовят к операции, в том числе проводят специальную гормональную терапию. При использовании микрохирургической техники врач оценивает весь процесс буквально глазом, так что может точно ввести иглу.

Операция в краевой клинической больнице. Минздрав Алтайского края.

«Вы видите, что во время операции иногда приходится обходить кровеносные сосуды диаметром всего 1−2 миллиметра, — хирург подчеркивает необходимость высокой точности. — Если вы в него попадете, все операционное поле наполнится кровью, и вы будете забирать не сперматозоиды, а эритроциты».

Оценка перспектив

«У этого пациента не больше 30% шансов. Здесь ситуация непростая, — признается Алиев после операции. — У него огромное количество семенной ткани, но, даже используя современные технологии, мы смогли найти лишь несколько островков нормальных здоровых семенных канальцев и извлечь их. Об игольной биопсии здесь и речи не идет, без микрохирургии мы никогда бы не попали в нужное место».

Во время таких вмешательств врачи берут гистологический материал на верификацию. Таким образом, операция и лечебная, и диагностическая одновременно. Посмотрев на материал, гистологи смогут оценить сохранность и жизнеспособность семенных канальцев и сделать определенный прогноз на будущее.

Мужчина , женщина , ребенок. СС0

«Например, если в просвете нет ни одного сперматозоида, и сперматогенный эпителий отсутствует, то шансов нет вообще никаких — только донорство, — говорит Роман Алиев. — А если есть хоть небольшие шансы, то мы будем продолжать бороться за будущего отца».

Командная работа

Успех зависит не только от современного оборудования. Зачатие долгожданного малыша — это работа большой бригады врачей. Если в других вмешательствах многое зависит только от хирурга, то в таких случаях операция, по словам Алиева, становится «многокаскадной».

Ее начинают урологи-андрологи: достают из репродуктивных органов генетический материал. Далее его передают эмбриологам центра ЭКО краевой клинической больницы.

Надежда Соболева, заведующая отделением сохранения и восстановления репродуктивной функции, рассказывает, что одновременно с извлечением мужского материала в другом отделении извлекается и женский — это вырабатывающиеся в яичниках половые клетки ооциты.

Операция в краевой клинической больнице. Минздрав Алтайского края.

После оплодотворения пять суток все это будет храниться в специальной среде в инкубаторе под строгим наблюдением эмбриологов, а затем врачи отберут здоровый эмбрион и перенесут его в матку женщине.

Если здоровых эмбрионов окажется несколько, их можно будет подвергнуть криоконсервации в жидком азоте. В случае неудачной первой попытки женщине впоследствии «подсадят» хоть и размороженный, но живой и готовый к росту эмбрион.

В полости матки он «вскрывается», то есть разрывает оболочку, и имплантируется в эндометрий. Теперь считается, что врачи сделали все, что можно и нужно. Семейной паре остается подождать две недели и с надеждой сделать тест на беременность.

Операция в краевой клинической больнице. Минздрав Алтайского края.

Семейная медицина

Академия мужского здоровья, стартовавшая в крае в 2018 году (наряду с Москвой, Ростовом-на-Дону и Екатеринбургом), позволила вывести на новый уровень помощь бесплодным парам. Одним из знаковых событий для урологии стала как раз покупка специализированного медицинского микроскопа, который позволил делать операции microTESE. Такое оборудование за Уралом есть только в Барнауле и в Тюмени.

Роман Алиев с нескрываемой радостью говорит об изменении подхода к диагностике и лечению бесплодия: «Раньше делали упор на обследование супруги, и она вынуждена была пройти массу диагностических и лечебных процедур, и только через два-три года врачи понимали, что дело в мужчине. Теперь, как только у женщины подозревают бесплодие, параллельно обследуют и ее супруга. Это правильный, комплексный, семейный подход. И хирург здесь — только часть процесса».

За 2020 год Академия приняла более 6300 пациентов. Пятая часть из них — с диагнозом «бесплодие». Врачи говорят, что возросшая статистика по мужскому бесплодию не говорит о том, что случилась какая-то «эпидемия». Просто патологии стали выявлять чаще, в том числе благодаря появлению специализированных центров.

Мужчина , мышцы. CC0

«Все, что можно было сделать для наших любимых женщин, будущих мам, государство уже сделало. Теперь пришло время обратить внимание и на мужчин», — говорит Алиев.

В краевой клинической больнице уже провели порядка 30 операций microTESE, и они показали результат.

«Я вам больше скажу. У меня был пациент, которому я, не используя микрохирургические технику, однажды попытался соединить семеносящие пути для того, чтобы по ним пошли сперматозоиды, — рассказывает хирург. — Операция не удалась. А недавно этот пациент снова попал ко мне на операционный стол, и мы достали сперматозоиды. И вот беременность! Ее в этой семье ждали 12 лет!».

Ясные и неясные причины

У мужского бесплодия масса причин, в том числе генетические и гормональные нарушения, травмы органов малого таза, повреждения, связанные с воспалительными заболеваниями, перенесенные инфекции, расширение семенной вены (варикоцеле).

Операция в краевой клинической больнице. Минздрав Алтайского края.

Последнее входит в топ-10 причин нарушений репродуктивной функции. Оно может проявляться и у подростков, и лечить его надо немедленно. Если варикоцеле затрудняет саму выработку сперматозоидов, то, например кисты придатков и другие образования нарушают их транспорт — проходимость путей.

Проблема в том, что многие заболевания мужского организма никак не дают о себе знать — не болят. И в этом их скрытая угроза.

В 70% случаев бесплодия врачи могут четко диагностировать причину и быстро выработать тактику лечения. Однако, например, сегодняшний пациент Романа Алиева входит в число тех, кому диагностируют «бесплодие неясного генеза».

«Гормональный фон абсолютно нормальный, строение половых органов тоже, никаких патологий, приведших к такому тяжелому положению, не обнаружено, — говорит врач. — При всех диагностических технологиях в 30% случаев мы не знаем, почему так произошло. Еще и поэтому важны операции microTESE. Так мы можем четко спрогнозировать дальнейшую тактику для конкретной супружеской пары».

Мужчина и женщина. СС0.

Эрекция и ковид

Многие пациенты приходят в Академию мужского здоровья по направлениям от других врачей, но можно и просто записаться на прием в консультативную поликлинику в регистратуре краевой клинической больницы.

Помимо бесплодия сюда идут и с другими проблемами. Врачи часто диагностируют возрастной андрогенный дефицит, когда мужской организм попросту стареет и нуждается в поддержке репродуктивной функции.

Часты разные воспалительные заболевания и эректильная дисфункция. В последнем случае патология может сигнализировать о высоком риске атеросклероза, а значит потенциально вести к жизнеугрожающим состояниям — инфарктам и инсультам.

«Есть еще и рак предстательной железы. Эта патология выходит сейчас на второе место по смертности от онкологических заболеваний у мужчин после рака легкого, — говорит Роман Алиев. — Это довольно тяжелые больные, от которых могут отказаться многие клиники. У нас успешно проводятся такие операции».

Мужчина и женщина.

Государством определено, что каждый мужчина после 50 лет при первичном обращении в поликлинику должен пройти мужской смотровой кабинет. Раз в год у него должны забирать кровь на простатспецифический антиген. Таким образом, в стране стараются предотвратить рак простаты.

По словам Романа Алиева, работать над мужским здоровьем в полную силу Академии помешала ковидная пандемия. Больнице пришлось свернуть планы по покупке оборудования, а пациентам нужно было ждать своей очереди 8−9 месяцев.

Врач признает, что ковидные проблемы по прошествии двух лет с начала пандемии становятся все более заметными и научно доказанными: например, на фоне инфекции происходит ярко выраженное снижение уровня тестостерона, а последствием инфекции часто становится эректильная дисфункция. От лекарств, которые используются для спасения жизни ковидного пациента, его репродуктивная система страдает одной из первых.