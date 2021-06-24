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Сегодня не получится. Алтайский минздрав объяснил очереди на прививку от коронавируса и нехватку вакцины

Количество желающих вакцинироваться растет с каждым днем. Если раньше привиться можно было в день обращения в поликлинику, то теперь очередь расписана на несколько недель вперед. В алтайском минздраве связывают это с подъемом заболеваемости и «работой с общественностью».

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

По данным на 23 июня, в крае зарегистрировали 119 новых случаев заболевания коронавирусом и 11 смертей. По словам начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Ольги Егоровой, в апреле-мае эпидемическая ситуация стабилизировалась, однако с начала июня количество случаев заражения снова начало расти.

Вместе с заболеваемостью растет количество желающих вакцинироваться. К мобильным прививочным пунктам в Барнауле выстраиваются живые очереди, а в поликлиниках запись идет на месяц вперед.

«В последние два дня на прошлой недели мы увидели некий ажиотаж, — констатирует начальник отдела организации помощи взрослому населению алтайского минздрава Жанна Вахлова. — Если раньше ежедневно в крае прививали 2−2,5 тыс. человек. В пятницу было уже 4,5 тысячи».

«КовиВак», вакцина от коронавируса.
«КовиВак», вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

Врачи признают, что молодежь вакцинируется неохотно. Среди лиц от 18 до 29 лет поставили прививку лишь 18%. Между тем, новые штаммы ковида больше поражают как раз молодое население.

По словам Жанны Вахловой разъяснительная работа в крае дала свои плоды: желающих привиться стало больше, целые предприятия обращаются в минздрав с просьбой организовать выездную вакцинацию, так что объем кампании растет.

«Ажиотаж связан с тем, что люди звонят и приходят в поликлинику и хотят привиться прямо сегодня, но та вакцина, которая имеется в наличии, уже распределена на какой-то период», — говорит Жанна Вахлова.

Она отмечает, что вакцины хватит всем. Всегда есть запас на срок 5−7 дней. Препарат хранится на складах и в лечебных учреждениях, и при необходимости перераспределяется. Сейчас запас составляет 42 тыс. доз. В ближайшее время ожидается поставка еще 74 тыс. «Отказов в вакцинации не должно быть», — говорит Вахлова.

Вакцина от коронавируса.
Вакцина от коронавируса.
zdravalt.ru

В крае усилят работу мобильных прививочных пунктов. Всего таких комплексов 28, они будут открыты с 8:00 до 20:00.

90% всей поступающей в край вакцины — это наиболее популярный у населения «Спутник V». Врачи отмечают, что это действительно наилучший вариант, поскольку дает меньше побочных реакций и подходит практически всем.

«Те мутации, которые происходят с коронавирусом, не затрагивают те компоненты вируса, которые участвуют в формировании иммунного ответа, — рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко. — По данным, которые есть у производителей вакцины и в научной литературе, препараты способны защитить от индийского и британского штамма».

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