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24 августа 20°C

Секс-тренер назвала упражнения для качественной интимной жизни

Сильные мышцы и гибкое тело позволяют разнообразить сексуальные позиции. Эксперт портала Women’s Health Екатерина Федорова, секс-тренер и психолог, рассказала, каким упражнениям стоит уделить особое внимание, чтобы попробовать что-нибудь новое.

Секс, женщина.
Секс, женщина.
СС0

1. Растягивайте мышцы

Гибкие тазобедренные суставы пригодится практически в любой позе. Подберите для себя подходящий комплекс для растяжки.

2. Укрепляйте бедра

Крепкие бедра увеличат выносливость и позволят дольше продержаться в позах «наездницы» и «лягушки». Сейчас для упражнений на внутреннюю и внешнюю поверхность бедра модно использовать эластичную ленту.

3. Работайте над ягодицами

Упругие ягодицы — залог успеха во многих позах, считает Екатерина Федорова. Заднюю поверхность бедра укрепляют комплексом упражнений типа приседов, выпадов и махов.

Фитнес. Спорт.
Фитнес. Спорт.
CC0

4. Разминайте стопы

Чтобы вытянутые носки выглядят эстетично, нужно тренироваться. Подходящие комплексы упражнений можно найти, например, в йоге.

5. Развивайте пресс

Федорова считает, что сильный и рельефный пресс — это сексуально. А еще компенсирует нагрузку на поясницу, которая задействована во многих позах. Самый простой и эффективный способ — выполнение планок. Они укрепляют пресс и заодно приводят в тонус руки, которые также участвуют в процессе и не должны дрожать в самый неподходящий момент.

6. Делайте кардио

Для улучшения качества сексуальной жизни, нужно включить в комплекс тренировок кардионагрзги. Ведь во время секса задействовано не только большое количество мышц, но и дыхательная и сердечно-сосудистая системы, отвечающие за выносливость.

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