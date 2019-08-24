Секс-тренер назвала упражнения для качественной интимной жизни

1. Растягивайте мышцы
Гибкие тазобедренные суставы пригодится практически в любой позе. Подберите для себя подходящий комплекс для растяжки.
2. Укрепляйте бедра
Крепкие бедра увеличат выносливость и позволят дольше продержаться в позах «наездницы» и «лягушки». Сейчас для упражнений на внутреннюю и внешнюю поверхность бедра модно использовать эластичную ленту.
3. Работайте над ягодицами
Упругие ягодицы — залог успеха во многих позах, считает Екатерина Федорова. Заднюю поверхность бедра укрепляют комплексом упражнений типа приседов, выпадов и махов.
4. Разминайте стопы
Чтобы вытянутые носки выглядят эстетично, нужно тренироваться. Подходящие комплексы упражнений можно найти, например, в йоге.
5. Развивайте пресс
Федорова считает, что сильный и рельефный пресс — это сексуально. А еще компенсирует нагрузку на поясницу, которая задействована во многих позах. Самый простой и эффективный способ — выполнение планок. Они укрепляют пресс и заодно приводят в тонус руки, которые также участвуют в процессе и не должны дрожать в самый неподходящий момент.
6. Делайте кардио
Для улучшения качества сексуальной жизни, нужно включить в комплекс тренировок кардионагрзги. Ведь во время секса задействовано не только большое количество мышц, но и дыхательная и сердечно-сосудистая системы, отвечающие за выносливость.