Сексолог назвала опасные болезни, передающиеся через поцелуй

Дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач перечислила опасные болезни, передающиеся половым путем, которые можно заполучить через невинный поцелуй, пишет «Московский Комсомолец».

По словам специалиста, особенно риск повышается, при поцелуе с новым партнером.

Как оказалось, чаще всего заражаются при поцелуях сифилисом, отметила эксперт в интервью.

«Сифилис передается через контакт язвочки со слизистой. В результате человек инфицируется, и мы видим это в подтвержденных лабораторных исследованиях», — сказал Курач.

Следующим заболеванием она назвал герпес. Опознать его можно, если у партнера есть везикулы (плотные пузырьки) на коже и слизистой. Они могут быть на лбу, щеках, под нижней губой, на руках. В этом случае целоваться не рекомендуется.

На Западе «болезнью поцелуев» назвали мононуклеоз. Эта инфекция особенно часто распространяется серди целующихся подростков. Болезнь сопровождается «повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом и так далее», — объяснила сексолог.

Среди других заболеваний Курач перечислила цитомегаловирус, вирус папилломы, приводящую к поражению желудка и гепатиту, А бактерию хеликобактер пилори.