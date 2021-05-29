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Здоровье

Сексолог назвала опасные болезни, передающиеся через поцелуй

Дерматовенеролог, клинический сексолог и андролог Виталия Курач перечислила опасные болезни, передающиеся половым путем, которые можно заполучить через невинный поцелуй, пишет «Московский Комсомолец».

Пандемия. Поцелуй.
Пандемия. Поцелуй.
СС0

По словам специалиста, особенно риск повышается, при поцелуе с новым партнером.

Как оказалось, чаще всего заражаются при поцелуях сифилисом, отметила эксперт в интервью.

«Сифилис передается через контакт язвочки со слизистой. В результате человек инфицируется, и мы видим это в подтвержденных лабораторных исследованиях», — сказал Курач.

Следующим заболеванием она назвал герпес. Опознать его можно, если у партнера есть везикулы (плотные пузырьки) на коже и слизистой. Они могут быть на лбу, щеках, под нижней губой, на руках. В этом случае целоваться не рекомендуется.

На Западе «болезнью поцелуев» назвали мононуклеоз. Эта инфекция особенно часто распространяется серди целующихся подростков. Болезнь сопровождается «повышением температуры, увеличением лимфатических узлов, ринитом и так далее», — объяснила сексолог.

Среди других заболеваний Курач перечислила цитомегаловирус, вирус папилломы, приводящую к поражению желудка и гепатиту, А бактерию хеликобактер пилори.

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