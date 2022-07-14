Сельский маршрут. Как изменилось оказание медицинской помощи в районах Алтайского края

Благодаря созданию в регионе межрайонных центров, переоснащению центральных районных больниц и строительству ФАПов, медицинская помощь сельскому населению вышла на новый уровень. Помогли и новые технологии, в том числе телемедицина. Об этом рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Семь точек на карте

— Почему важны межрайонные центры в Алтайском крае? Какие функции они берут на себя?

— Порядка 40 муниципальных образований в Алтайском крае имеют численность населения до 20 тыс. человек. Если к одному узкому специалисту обращается меньше пациентов, то как профессионал он не растет, просто нет достаточной практики. То есть, на территории обслуживания хирурга, уролога, кардиолога и прочих должны жить 20 тыс. человек.

Терапевт и педиатр — основные специалисты, которые должны присутствовать в сельских территориях. Для них количество населения измеряется в следующих цифрах: для одного терапевта — 1700 в городе, 1200 — на селе, для педиатра — порядка 800.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Исходя из таких нормативов, мы и создавали межрайонные медицинские центры. Это не новая идея. Такую модель пытались запустить еще в 1990-е годы, но не смогли в полной мере осуществить, потому что экономически это было непросто. Сейчас вопрос встал острее, поскольку в прикрепленных к больницам районах убыль населения стала возрастать.

Межрайонные центры имеют и укомплектованный всеми узкими специалистами штат, и достаточное оснащение, чтобы брать на себя пациентов со всего округа. Они оправдывают себя и в части привлечения врачей, и концентрации финансовых средств, позволяющих обновлять оборудование. Таких центров в крае семь: Рубцовск, Бийск, Алейск, Славгород, Камень-на-Оби, Заринск и Барнаул.

Есть два типа учреждений: моноцентры, где многопрофильная клиника создана на базе одного учреждения, по типу больниц скорой помощи в Барнауле. Есть места, где формировать центр приходится на базе нескольких медорганизаций. Наиболее проблемный вариант — в Рубцовске, там есть несколько больниц разных профилей, которые, по сути, надо соединить.

Алейская ЦРБ. Молодые врачи. Анна Зайкова.

Экстренно и неотложно

— Что должно быть в межрайонном центре?

— В последние годы для межрайонных центров выделяются немалые деньги. Но это не значит, что мы забыли центральные районные больницы. Примерно 30% финансирования идет на их модернизацию.

В межрайонных центрах мы в первую очередь занялись реанимационными службами. А это серьезные ремонтные работы и двукратное наращивание количества коек. Удалось это сделать в Камне, в этом году закончим в Алейске и Славгороде. В Заринске на модернизацию всей больницы будет потрачено порядка 700 млн рублей, не менее 400 млн уже вложено в Каменский центр.

Реанимационная служба влечет за собой перестройку хирургической службы и организацию сосудистых центров для больных с инфарктами и инсультами. Это все входит в экстренную помощь жителям всего округа.

Не зря мы создавали и единую службу скорой помощи. Теперь четко видно, где какая машина находится, и иногда проще везти пациента в другую больницу, а не в ЦРБ. Такая ситуация, например, есть в Ельцовском районе, откуда проще госпитализировать людей сразу в Целинное или в Бийск, а не в Ельцовскую ЦРБ.

Скорая помощь. СС0

— В отдаленных селах здравоохранение представлено только фельдшерско-акушерскими пунктами. Как с ними обстоят дела?

— В прошлом году мы построили 17 ФАПов, в этом году строим 18 и еще 10 врачебных амбулаторий. Плюс семь поликлиник из 10, которые мы планируем построить, будут находиться в сельских территориях. Уже в этом году будут введены в эксплуатацию Алтайская и Советская ЦРБ, строится Ребрихинская, проектируется Смоленская, Алейская, Каменская, Мамонтовская, Зональная.

Всего в крае более 400 деревень с численностью до 100 человек. По нормативам ФАПа там быть не должно, но такие у нас имеются. Для этих территорий предусмотрены 25 мобильных пунктов, закрепленных за районами.

ФАП в Усть-Пристани. altairegion22.ru

Все на учете

— Мы возвращаемся к доковидному медицинскому обслуживанию. Как вы представляете диспансеризацию для сельского населения?

— Надо разделить понятия. Диспансеризация — это комплексный осмотр всего населения по возрастам, независимо от болезней. Ее цель — уточнить состояние здоровья человека. А есть диспансерное наблюдение. Это на сегодняшний день наиболее важная часть работы — комплексный осмотр людей с уже установленными заболеваниями, которые нужно уточнить и, может быть, пролечить на более высоком уровне.

В первую очередь, это болезни системы кровообращения, которые лидируют в списке причин смертности и которыми страдает более 600 тыс. жителей края. У 132 тыс. из них заболевания, которые связаны с риском для жизни. Взаимодействие фельдшера ФАПа, участкового терапевта в ЦРБ и эксперта врачебной комиссии позволяет таких пациентов постоянно наблюдать.

ФАП. архив prokopievfond.ru

Второе мнение

— Каков маршрут пациентов из дальних сел?

— Пациент может прийти в ФАП или обратиться в домовое хозяйство: в каждом селе есть ответственный человек, который может связаться с ЦРБ. В экстренных ситуациях — скорая помощь. В зависимости от состояния пациента в каждом случае решается вопрос применения санитарной авиации с доставкой в краевые учреждения в Барнаул, либо транспортировки в ЦРБ или в межрайонный центр.

Фельдшер может привезти лекарства, проконсультироваться с врачом об изменении дозировки или записать пациента на прием к терапевту в ЦРБ. Все фельдшеры закреплены за участковыми терапевтами.

В недалекой перспективе больше будет возможностей для удаленных консультаций. Информатизация ФАПов идет и позволяет уже сейчас педиатрам и терапевтам онлайн консультировать пациента и решать вопрос о его дальнейшем маршруте.

Мы будем увеличивать количество оборудования, способного передавать данные. Сегодня уже все «скорые помощи» и многие ФАПы оснащены системами теле-ЭКГ. Мы понимаем, что кардиологов в селах не будет, а краевой кардиодиспансер таким образом может сориентироваться, что делать: дать советы медработникам на местах или вызвать пациента на себя.

Все маммографы и флюорографы, которые мы сейчас устанавливаем в районах, имеют связь с краевым архивом изображений, так что любой специалист с доступом может их видеть. Сейчас краевые онкологи и фтизиатры страхуют коллег и смотрят снимки из тех территорий, где оборудование только появилось, и есть сомнение в том, что местный специалист сразу может качественно сделать исследование. Все эти технологии будут только набирать обороты.

Заринская центральная больница. Минздрав Алтайского края.

Сердце и рак

— Все , что делает здравоохранение в конечном итоге направлено на снижение смертности. На селе она выше , чем в городе?

— На селе всегда была ниже продолжительности жизни и выше смертность. Отчасти это, конечно, связано с доступностью и технологичностью медицинской помощи. Но только примерно на 10−15%. Остальное — социально-экономические и бытовые факторы.

Настораживает высокий удельный вес смертности трудоспособного сельского населения и в первую очередь среди мужчин. И наша задача как раз вовремя выявлять заболевания и предотвращать смертность.

Флюорография. Заринск. Altapress.ru.

— Причины смертности поменялись за последние годы?

— Нет. Порядка 48% - болезни системы кровообращения, 12−14% - онкология, 10% - внешние причины (отравления, травмы, ожоги, утопления и прочее). Это тройка лидеров была всегда. Онкология раньше была на третьем месте и, уверен, скоро перегонит сердечно-сосудистые заболевания.

Это связано не с экологией, а с тем, что возрастает продолжительность жизни. Сердце и сосуды беспокоят человека в 45−60 лет, онкология большей частью проявляется как раз с 60. Поэтому в странах, где средняя продолжительности жизни ушла за 70−80 лет, имеют большую смертность от всех видов новобразований.

Наибольшие темпы роста смертности — в Солтонском, Егорьевском, Бийском, Кулундинском, Красногорском районах. Для этих районов назначены специальные кураторы из межрайонных центров, кардиодиспансера и краевой клинической больницы, чтобы совместными усилиями вывести демографические показатели в плюс. Мы должны увидеть результаты этой работы уже во втором полугодии.