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Здоровье

«Серебряной пули» от коронавируса нет и не будет, заявил глава ВОЗ

Руководитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что способного уничтожить COVID-19 лекарства не существует, сообщает Reuters.

Маска. Пандемия. Коронавирус
Маска. Пандемия. Коронавирус
pixabay.com

«На данный момент „серебряной пули“ нет и, возможно, никогда не будет», — заявил Гебрейесус во время виртуального брифинга из штаб-квартиры ООН в Женеве (Швейцария).

По его словам, избавиться от коронавируса навсегда невозможно, несмотря на большие надежды на эффективную вакцину.

Гебрейесус также отметил — в данный момент ряд вакцин против заболевания находится на третьем этапе испытаний.

Маска-солидарность

Глава ВОЗ призвал все страны неукоснительно соблюдать меры в области здравоохранения, граждан — носить маски, которые, по словам Гебрейсеуса, должны стать символом солидарности во всем мире, пишет Lenta.ru.

Ускорение пандемии

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил об ускорении пандемии коронавируса.

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