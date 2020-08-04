«Серебряной пули» от коронавируса нет и не будет, заявил глава ВОЗ

«На данный момент „серебряной пули“ нет и, возможно, никогда не будет», — заявил Гебрейесус во время виртуального брифинга из штаб-квартиры ООН в Женеве (Швейцария).
По его словам, избавиться от коронавируса навсегда невозможно, несмотря на большие надежды на эффективную вакцину.
Гебрейесус также отметил — в данный момент ряд вакцин против заболевания находится на третьем этапе испытаний.
Маска-солидарность
Глава ВОЗ призвал все страны неукоснительно соблюдать меры в области здравоохранения, граждан — носить маски, которые, по словам Гебрейсеуса, должны стать символом солидарности во всем мире, пишет Lenta.ru.
Ускорение пандемии
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения заявил об ускорении пандемии коронавируса.