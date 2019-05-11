Сезонная аллергия: как предотвратить и обезвредить

Насморк, зуд, отеки — это далеко не все симптомы сезонной аллергии. Можно ли предотвратить или минимизировать ее влияние — разбирался altapress.ru.

Несмотря на то, что особых сдвигов и сенсационных открытий в области противостояния аллергии за последнее время не было — врачи вывели несколько простых шагов на пути к избавлению от страданий.

Шаг 1. Определить аллерген

На проявление конкретного аллергена во многом влияет ваш регион. В большинстве случаев, виновницей является пыльца. Обычно состояние подверженных аллергии определяют еще и погодные условия. Но заранее точно предсказать насколько плохим будет сезон — сложно. Единственное, что можно определить — чем больше дождя и влаги, тем больше пыльцы.

Шаг 2. Обезопасить себя

Несмотря на то, что этот шаг кажется очевидным, нужно напомнить, что избегать аллергены — лучший способ обезопаситься.

Врачи рекомендуют носить защитную маску при работе в саду или во дворе. Защита глаз очками поможет избежать попадания пыльцы.

После длительного пребывания на улице лучше помыть голову — избавиться от переноса пыльцы на одежду и подушку. Также можно обратить внимание на домашних животных — кошек, собак. Они способны перенести в дом пыльцу.

Перед поездкой проанализируйте место отдыха: узнайте про климат, растения и другое. Следите за прогнозом погоды.

Шаг 3. Посетить аллерголога

Врач-аллерголог может порекомендовать курс препаратов, снижающих или устраняющих действие аллергии.

Шаг 4. Исключить продукты , вызывающие симптомы

При любой аллергии важно избегать продукты, которые могут вызывать схожие симптомы, считает американский врач Рональд Фельдман.

Например, в зависимости от того, что за пыльца является вашим аллергеном, вы можете почувствовать те же симптомы при употреблении некоторых фруктов и овощей.