Сезонная аллергия: как предотвратить и обезвредить

Несмотря на то, что особых сдвигов и сенсационных открытий в области противостояния аллергии за последнее время не было — врачи вывели несколько простых шагов на пути к избавлению от страданий.
Шаг 1. Определить аллерген
На проявление конкретного аллергена во многом влияет ваш регион. В большинстве случаев, виновницей является пыльца. Обычно состояние подверженных аллергии определяют еще и погодные условия. Но заранее точно предсказать насколько плохим будет сезон — сложно. Единственное, что можно определить — чем больше дождя и влаги, тем больше пыльцы.
Шаг 2. Обезопасить себя
Несмотря на то, что этот шаг кажется очевидным, нужно напомнить, что избегать аллергены — лучший способ обезопаситься.
Врачи рекомендуют носить защитную маску при работе в саду или во дворе. Защита глаз очками поможет избежать попадания пыльцы.
После длительного пребывания на улице лучше помыть голову — избавиться от переноса пыльцы на одежду и подушку. Также можно обратить внимание на домашних животных — кошек, собак. Они способны перенести в дом пыльцу.
Перед поездкой проанализируйте место отдыха: узнайте про климат, растения и другое. Следите за прогнозом погоды.
Шаг 3. Посетить аллерголога
Врач-аллерголог может порекомендовать курс препаратов, снижающих или устраняющих действие аллергии.
Шаг 4. Исключить продукты, вызывающие симптомы
При любой аллергии важно избегать продукты, которые могут вызывать схожие симптомы, считает американский врач Рональд Фельдман.
Например, в зависимости от того, что за пыльца является вашим аллергеном, вы можете почувствовать те же симптомы при употреблении некоторых фруктов и овощей.