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Здоровье

Сезонный подъем уже начался. Как в Алтайском крае идет вакцинация против гриппа

По словам главного эпидемиолога Алтайского края Ирины Переладовой, прививочная кампания против гриппа началась в этот раз чуть позже, чем в предыдущие три года. В начале недели в край поступила первая партия вакцины — 411 тыс. доз.

Простуда, грипп.
Простуда, грипп.
СС0

Вакцина Ultrix Quadri четырехвалентная. Она действует против двух вирусов типа, А — H1N1 и H3N2 и двух вирусов типа B — «Виктория» и «Ямагата». Это как раз те типы вирусов, которые будут в ходу в этом сезоне.

Пока в край поступила вакцина только для взрослого населения. По плану нужно привить около миллиона жителей. При этом Ultrix Quadri предназначена лишь для населения не старше 60 лет. Для более старших жителей края поступит другая вакцина.

По словам Натальи Красильниковой, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, сезонный подъем гриппа и ОРВИ уже начался. Это связано с возвращением из отпусков и формированием детских коллективов — открылись детские сады и школы.

За последнюю неделю было зарегистрировано 13710 случаев ОРВИ, это превышает эпидпорог.

Красильникова отметила, что интервал между прививками от ковида и гриппа должен составлять не менее одного месяца.

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