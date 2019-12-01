«Шаурмафия»: на Алтае закрыли сразу три киоска с шаурмой

На прошлой неделе суд приостановил деятельность трех киосков с шаурмой в Горно-Алтайске на 30 суток. Разбирательство происходило на основе материалов внеплановых проверок Роспотребнадзора.

Один киоск располагается в здании автовокзала, еще два в павильонах рядом с жилыми домами. У одного из павильонов «говорящее» название — «Шаурмафия».

Роспотребнадзор в ходе внеплановых проверок установил, что павильоны не оборудованы центральным водоснабжением и канализацией, в них не созданы условия для личной гигиены персонала, не ведется производственный контроль, продукция хранится без маркировки.

В помещениях нет косметического ремонта, емкости для питьевой воды и стоков не дезинфицируют.

В шаурме из двух павильонов обнаружили бактерии кишечной палочки. Употребление такой продукции создает реальную угрозу здоровью потребителей, заключили в Роспотребнадзоре.