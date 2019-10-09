Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день зрения. Во всем мире проблемы со зрением беспокоят огромное количество людей. По данным Всемирной Организации Здравоохранения на конец 2018 года около 1,3 млрд человек в мире живут с той или иной формой нарушения зрения. Проблемы со зрением могут настигнуть любого человека. Важно знать, как сохранить здоровье своих глаз и предпринимать для этого реальные шаги.

Шаг главный

На остроту зрения влияет ряд причин. Определенный вклад, безусловно, вносит генетика, однако не всегда близорукость, дальнозоркость и другие проблемы вызваны наследственностью. При работе, связанной с компьютером и бумагами, зрение неизбежно к концу дня несколько снижается. Риск возрастает, если приходится все время напрягать глаза, если накапливается общая усталость, при стрессах, бессоннице. Плохо влияет на зрение недостаток солнечного света.

Если вы замечаете, что уже не так хорошо видите вблизи или наоборот вдалеке, вам просто необходимо пройти проверку зрения у офтальмолога. В поликлиниках, как правило, начинается она с внешнего осмотра органов зрения и сбора анамнеза. Далее, по традиции, используется таблица Сивцева. А вот в специализированных клиниках применяется новейшее диагностическое оборудование, что позволяет выявить многие болезни глаз уже на ранней стадии.

Пять шагов к восстановлению зрения. Источник: ООО «Клиника микрохирургии глаза «ЕВРОСТИЛЬ».

Болезней глаз очень много

Среди самых распространенных: близорукость, дальнозоркость, глаукома и катаракта. Катаракта — одна из основных причин потери зрения у людей старше сорока. При этом заболевании в хрусталике глаза постепенно развивается помутнение, которое со временем затягивает весь хрусталик, и зрение значительно ухудшается. Кроме того, катаракта воздействует на восприятие цветов: некоторые оттенки начинают казаться блеклыми. На первых порах эти изменения могут пройти незамеченными, но потом станет трудно различать оттенки. Из-за частых изменений зрения пациентам с катарактой приходится постоянно менять очки или контактные линзы. Все дело в прогрессирующем характере заболевания.

Медицина сейчас шагнула вперед в области диагностики и лечения заболеваний зрения.

Его проверяют на нескольких офтальмологических аппаратах, порой их число достигает 5−7. Высокоточное оборудование позволяет максимально быстро установить правильный диагноз и спланировать подходящее для пациента лечение. Знайте, что с таким оборудованием операции безболезненны и безопасны. А их продолжительность составляет не более 20 минут. Благодаря отсутствию швов через час после манипуляции пациент может отправиться домой.

Пять шагов к восстановлению зрения. Источник: ООО «Клиника микрохирургии глаза «ЕВРОСТИЛЬ».

Нужно забыть про «народные» методы лечения

Например, лекарство от катаракты нельзя изготовить самому или заказать, поверив многообещающей рекламе, в интернете. Повернуть вспять помутнение хрусталика, характеризующее эту болезнь, воспользовавшись какими-либо народными каплями, порошками, таблетками и микстурами, невозможно — так же, к примеру, как заново сделать сырым уже вареное яйцо. Помните, что без консультации специалистов офтальмологов никак не обойтись.

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Пять шагов к восстановлению зрения. Источник: ООО «Клиника микрохирургии глаза «ЕВРОСТИЛЬ».

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