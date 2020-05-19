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Шесть депутатов Госдумы заразились COVID-19

Коронавирусом в Госдуме заразился уже шестой депутат, пишет ТАСС.

Госдума.
Госдума.
altapress.ru

«На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус», — сообщила советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.

Она не уточнила, о ком идет речь, пишет bfm.ru.

Двое из заболевших депутатов уже выписаны. Еще двое продолжают лечение в больнице, а двое — на домашнем лечении и карантине.

Тесты на коронавирус все депутаты, в том числе спикер Вячеслав Володин, сдают регулярно и в обязательном порядке, отмечает «Интерфакс».

Ближайшие заседания Госдумы запланированы на 21 и 22 мая.

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