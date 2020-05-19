Шесть депутатов Госдумы заразились COVID-19

«На сегодняшний день у шести депутатов Госдумы положительный тест на коронавирус», — сообщила советник спикера нижней палаты парламента по СМИ Анастасия Кашеварова.
Она не уточнила, о ком идет речь, пишет bfm.ru.
Двое из заболевших депутатов уже выписаны. Еще двое продолжают лечение в больнице, а двое — на домашнем лечении и карантине.
Тесты на коронавирус все депутаты, в том числе спикер Вячеслав Володин, сдают регулярно и в обязательном порядке, отмечает «Интерфакс».
Ближайшие заседания Госдумы запланированы на 21 и 22 мая.