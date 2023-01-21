Школьники спасли мужчину, у которого остановилось сердце

Школьники пытались дозвониться в «скорую», но оператор приняла звонок за детскую шалость, сообщается в паблике «Редкино.Live» во «ВКонтакте».
Тогда один из старшеклассников побежал в больницу неподалеку и рассказал о случившемся медикам.
Врачи приехали к мужчине и реанимировали его, пишет Газета.ru. Потом родственники мужчины разыскивали мальчишек по всем школам, чтобы выразить благодарность.
Ранее в Барнауле спасли мужчину, лежавшего на железнодорожных путях.
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