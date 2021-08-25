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Здоровье

Штамм «дельта» атакует полностью привитых от ковида

Штамм «дельта» атакует полностью вакцинированных от коронавируса людей, говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний США, пишет Reuters.

Медицина, коронавирус. Врачи.
Медицина, коронавирус. Врачи.
CC0

Так, в документе представлен анализ данных более 43 тыс. зарегистрированных случаев заражения среди жителей округа Лос-Анджелес в возрасте от 16 лет и старше.

Отмечено, что около 25% случаев заражения (10 895) коронавирусом штамма «дельта» произошли у полностью вакцинированных жителей, 1431, или 3,3%, у частично вакцинированных лиц и 30 801, или 71,4%, у невакцинированных лиц.

Ученые, ссылаясь на опубликованную обновленную информацию об исследовании HEROES среди медицинских работников, подчеркивают, что эффективность вакцин от коронавируса значительно снижается в случае заражения штаммом «дельта», пишет «Росбалт».

Так, в период исследования, когда преобладал штамм «дельта», эффективность вакцинации упала до 66%. При этом до циркуляции этого штамма фиксировали 91% эффективности вакцинации.

Вакцинация.
Вакцинация.
CC BY-NC-ND 2.0, visualhunt.com

Между тем массовый всплеск инфекций COVID-19 в Израиле, одной из самых вакцинированных стран в мире, указывает на то, что Америке предстоит еще пройти сложный путь.

Страна имеет один из самых высоких показателей вакцинации в мире: 80% граждан старше 12 лет полностью вакцинированы. COVID, как считали большинство израильтян, потерпел поражение. Все ограничения были сняты, и израильтяне вернулись к многолюдным вечеринкам и молитвам в закрытых помещениях без масок.

Через два месяца Израиль оказался на волосок от худшего ежедневного показателя, когда-либо зарегистрированного в стран.

«Серебряная пуля»

Профессор эпидемиологии Еврейского университета в Иерусалиме Хагай Левин говорит, что сложилось множество смертоносных обстоятельств, которые поставили Израиль на грань пропасти.

Большинство из них можно резюмировать так: «Мы все еще находимся в разгаре пандемии, а серебряной пули у нас нет».

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