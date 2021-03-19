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19 марта
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Здоровье

Швеция расследует смерти двух пациентов привившихся вакциной AstraZeneca

Государственное фармацевтическое управление Швеции проводит расследование в связи со смертью двух человек. Они недавно получили вакцину против COVID-19 производства компании AstraZeneca, пишет Взгляд.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

В ведомстве рассматривают эти случаи как «серьезный вопрос», но подчеркивают, что они очень редки. Чтобы делать какие-то выводы, специалистам необходимо провести расследование и собрать больше данных.

Первый случай смерти недавно вакцинированного пациента был зафиксирован в городе Лунд в конце февраля. Женщина в возрасте 60 с лишним лет скончалась в реанимации. Она была здорова, но после вакцинации у нее стали развиваться симптомы, похожие на простуду.

Еще один предполагаемый случай — смерть 60-летнего мужчины через две недели после прививки. До вакцинации у него были зафиксированы несколько заболеваний. Он скончался от кровоизлияния в мозг.

Ранее ряд стран Евросоюза в качестве меры предосторожности решили приостановить использование вакцины AstraZeneca в связи с единичными случаями развития тромбозов у получивших прививку.

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