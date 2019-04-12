Сибирские хирурги удалили пенсионерке 10-килограммовую опухоль

В больнице Красноярска удалили опухоль массой в 10 кг, пишет НГС.Красноясрк. Операция шла всего три часа.

У 80-летней женщины заболел левый бок после неудачного падения. Она обратилась к врачам. УЗИ показало новообразование в брюшной полости, которое стремительно увеличивалось в размерах.

80-летней пациентке удалили опухоль весом в 10 кг. vk.com/mz_kk

Опухоль сдавливала сосуды, нарастал риск тромбоза, острой кишечной непроходимости, осложнений со стороны всех систем.

«Состояние больной ухудшалось, при этом малоинвазивное вмешательство при таком размере новообразования было невозможно», — рассказал хирург Сергей Борисов.

Свой 81-й день рождения женщина встретила в больнице, говорит, что стала чувствовать себя «будто заново родилась».