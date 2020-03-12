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Здоровье

Сибирские медики вырезали больному мочевой пузырь и сделали новый из другого органа

В Кемеровской области провели уникальную операцию пациенту с раком мочевого пузыря, пишет «Газета Кемерова».

Операции. Диагностика.
Операции. Диагностика.
Алтайский краевой онкологический диспансер.

Региональная клиническая больница скорой медицинской помощи стала единственной, что согласилась принять 57-летнего жителя Новосибирской области.

«В октябре 2019 года у меня обнаружили рак мочевого пузыря. Сначала на УЗИ у меня обнаружили камушек, но при дальнейшем обследовании оказалось, что это рак. Мы объехали все доступные клиники. Все врачи давали неутешительные прогнозы, но мы не сдались и продолжали искать», — рассказал пациент.

В итоге мужчина оказался в Кузбассе. Местные врачи подтвердили, что мочевой пузырь нужно удалять, но есть возможность поставить имплантат из части кишки.

Мужчину прооперировали 7 февраля. Ему удалили пораженный мочевой пузырь, жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза. Новый мочевой пузырь реконструировали из участка тонкой кишки.

Больница. Операция.
Больница. Операция.
Дмитрий Лямзин.

По словам медиков, в России такие операции проводятся в единичных случаях, а за Уралом и вовсе — проведена впервые.

«Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объем вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы. Это заметно снижает травматизм и риск вероятных осложнений после операции. Сделали мы это совместной бригадой с ведущими московскими урологами», — рассказал заведующий урологическим отделением № 1 Евгений Помешкин.

Почти месяц потребовался пациенту на восстановление. Накануне его выписали домой.

Через несколько месяцев мужчина полностью оправится и сможет вернуться к привычному ритму жизни.

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